Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривал вариант «устранения» президента Сирии Башара Асада, но его отговорил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«Я считал его (Асада. — Прим. ред.), конечно, нехорошим человеком.

Я думал о том, чтобы попытаться устранить его, если бы мне этого захотелось, но Мэттис был против этого. Мэттис был против большей части подобных вещей», — сказал американский лидер в эфире Fox News.

По его словам, он не сожалеет, что не принял такое решение.

«Я мог жить и так, и так», — заключил Трамп.

Генерал Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттис занимал пост главы Пентагона с начала 2017 года и покинул его из-за разногласий с президентом. Трамп объявил об отставке Мэттиса в декабре 2018 года, поблагодарив его за работу.

После этого было обнародовано прощальное письмо Мэттиса президенту, в котором тот рекомендовал Трампу найти министра, чьи взгляды будут больше соответствовать его взглядам. СМИ писали о том, что Трамп расценил это как личный выпад на фоне разногласий по выводу войск США из Сирии.

В результате президент объявил, что Мэттис уйдет в отставку раньше, чем планировалось.

Читайте также: Трамп просит поддержать «наши» войска, показывая МиГ-29 и АК-74 (ФОТО)