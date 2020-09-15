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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 сентября 2020

21:55. 15 сентября 2020 30 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Мощнейший удар армии России: «Искандер» уничтожил объекты с иностранными специалистами ЧВК в Сирии (ФОТО)

Мощнейший удар армии России: «Искандер» уничтожил объекты с иностранными специалистами ЧВК в Сирии (ФОТО) | Русская весна

Во вторник, 15 сентября, Вооружённые силы России нанесли мощнейший удар за последние месяцы.

Авиация ВКС РФ и ОТРК «Искандер-М» ракетно-бомбовыми ударами уничтожили вражеские объекты в провинции Идлиб, где сотрудники иностранных ЧВК готовили армию террористов.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

«Лагерь подготовки группировки “Хайат Тахрир аш Шам”* (ХТШ) занимает территорию на участке более 90 га. 

На территории проходили подготовку более 300 боевиков, обучение проводили специалисты и инструкторы ЧВК. Огневые удары по лагерю наносились с применением самолётов Су-34 и Су-24М, а также оперативно-тактического комплекса “Искандер-М”», — сообщил офицер.

«Количество уничтоженных боевиков уточняется», — добавил собеседник «Русской Весны».

Уточняется, что разведанный объект находится в 1,9 км северо-западнее н.п. Батития, недалеко от города Маарэт Мисрин, севернее города Идлиб.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация

Мощнейший удар армии России: «Искандер» уничтожил объекты с иностранными специалистами ЧВК в Сирии (ФОТО) | Русская весна
Мощнейший удар армии России: «Искандер» уничтожил объекты с иностранными специалистами ЧВК в Сирии (ФОТО) | Русская весна
Мощнейший удар армии России: «Искандер» уничтожил объекты с иностранными специалистами ЧВК в Сирии (ФОТО) | Русская весна
Мощнейший удар армии России: «Искандер» уничтожил объекты с иностранными специалистами ЧВК в Сирии (ФОТО) | Русская весна
Мощнейший удар армии России: «Искандер» уничтожил объекты с иностранными специалистами ЧВК в Сирии (ФОТО) | Русская весна
Мощнейший удар армии России: «Искандер» уничтожил объекты с иностранными специалистами ЧВК в Сирии (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Трамп планировал убийство Асада

Трамп планировал убийство Асада | Русская весна

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривал вариант «устранения» президента Сирии Башара Асада, но его отговорил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«Я считал его (Асада. — Прим. ред.), конечно, нехорошим человеком.

Я думал о том, чтобы попытаться устранить его, если бы мне этого захотелось, но Мэттис был против этого. Мэттис был против большей части подобных вещей», — сказал американский лидер в эфире Fox News.

По его словам, он не сожалеет, что не принял такое решение.

«Я мог жить и так, и так», — заключил Трамп.

Генерал Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттис занимал пост главы Пентагона с начала 2017 года и покинул его из-за разногласий с президентом. Трамп объявил об отставке Мэттиса в декабре 2018 года, поблагодарив его за работу.

После этого было обнародовано прощальное письмо Мэттиса президенту, в котором тот рекомендовал Трампу найти министра, чьи взгляды будут больше соответствовать его взглядам. СМИ писали о том, что Трамп расценил это как личный выпад на фоне разногласий по выводу войск США из Сирии.

В результате президент объявил, что Мэттис уйдет в отставку раньше, чем планировалось.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Иран получит ответ в тысячу раз сильнее, — Дональд Трамп

Иран получит ответ в тысячу раз сильнее, — Дональд Трамп | Русская весна

Президент Соединённых Штатов пригрозил Ирану масштабным ответом на любую атаку по отношению к Америке. С таким заявлением американский лидер выступил привычным образом, опубликовав пост на своей официальной странице в соцсети.

«Любое нападение Ирана на США, в любой форме, повлечёт встречное нападение на Иран, которое будет в 1 000 раз более масштабным», — написал американский президент.

Заявление Трампа появилось после того, американское издание опубликовало материал о готовящемся покушении на посла США в Южно-Африканской Республике. Как сообщала «Русская Весна», газета Politico сообщила со ссылкой на представителя спецслужб, что Иран намерен убить дипломата Лану Маркс.

В иранском внешнеполитическом ведомстве при этом заявили, что такие обвинения со стороны США не имеют под собой никаких оснований. С опровержением информации о готовящемся покушении выступил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, который подчеркнул однако, что Тегеран убийство генерала Касема Сулеймани Вашингтону прощать не собирается. 

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ЧП с американским вертолётом произошло в Сирии (+ФОТО, ВИДЕО)

Новость обновляется
ЧП с американским вертолётом произошло в Сирии (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Днём 15 сентября в Сирии произошёл инцидент с участием американского ударного вертолета AH-64 Apache.

Сирийское информационное агентство SANA сообщило, что вертолёт упал в районе н. п. Тель-Хадад к востоку от Хасаки.

В международной коалиции, действующей под руководством США, однако отрицают потерю вертолёта, уточняя, что речь идёт об аварийной посадке AH-64 Apache, в которой обошлось без пострадавших. 

К месту ЧП прибыло большое количество военных машин армии США. Других подробностей произошедшего пока нет.

ОБНОВЛЕНО

Судя по кадрам, появившимся в Сети, у американского вертолёта нет серьёзных видимых повреждений.

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ЧП с американским вертолётом произошло в Сирии (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
ЧП с американским вертолётом произошло в Сирии (+ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция

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