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Сила и слабость ВМФ. Что может и чего не может флот РФ. Константин Сивков

09:13. 15 сентября 2020 47 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Зачем России нужен флот в высокотехнологичном 21-м веке. Сопоставим ли современный флот с советским и в чём он уступает конкурентам. Какие возможности на мировой арене может предоставить только и исклюительно флот. Об этом и многом другом беседуют Константин Сивков и Игорь Шишкин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qqJkeT6YnJM

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