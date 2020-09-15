Сила и слабость ВМФ. Что может и чего не может флот РФ. Константин Сивков
09:13. 15 сентября 2020 47 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Зачем России нужен флот в высокотехнологичном 21-м веке. Сопоставим ли современный флот с советским и в чём он уступает конкурентам. Какие возможности на мировой арене может предоставить только и исклюительно флот. Об этом и многом другом беседуют Константин Сивков и Игорь Шишкин.
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#ДеньТВ #Сивков #флот #технологии #будущее