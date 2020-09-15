Белорусское ТВ в последние дни просто не унять.Крутят целый сериал аля спин-офф "Анатомии протеста".После целой пачки сюжетов вышло нечто среднее между большим сюжетом и документальным фильмом на 30 минут хронометража.Из прочего по Белоруссии.1. Боррель по ошибке назвал Лукашенко "не легитимным президентом Украины" (потом извинился за ошибку "ЕС считает Лукашенко не легитимным президентом Белоруссии"). Считаю, что белорусский парламент должен объявить Лукашенко легитимным президентом Украины.2. Удравший в Польшу в автомобиле польского посла Латышко заявил, что полученного кредита от России в 1,5 млрд. мало и "после победы демократии", оппозиции надо дать 3-4 млрд. долларов от стран Запада "на демократизацию". Все как на Украине – таких только подпусти к руководству, сразу начинают набирать кредиты на Западе, так как эти кредиты им точно отдавать не придется. Схема стандартная – захватить власть через улицу, набрать кредитов, передать под контроль заказчика самые ценные государственные и частные активы, ликвидировать социалку и уехать отдыхать в Майами.3. Санкции против Белоруссии начнут вводить с 24 сентября. Лукашенко в санкционных списках не будет. Причина понятна – не хотят еще сильнее подталкивать Батьку в объятия Кремля.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6172000.html