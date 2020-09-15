Продавцы рабов // Письма
18:49. 15 сентября 2020 79 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Чуть меньше года я смотрю ваш канал. И все остальные ему сопутствующие. И книжки сопутствующие тоже стараюсь читать. По образованию я социальный педагог, психолог. Выучился в Волгограде, недавно переехал в Санкт-Петербург. Работу найти, как оказалось, не так просто…
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#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок
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Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок