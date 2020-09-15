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Продавцы рабов // Письма

18:49. 15 сентября 2020 79 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Чуть меньше года я смотрю ваш канал. И все остальные ему сопутствующие. И книжки сопутствующие тоже стараюсь читать. По образованию я социальный педагог, психолог. Выучился в Волгограде, недавно переехал в Санкт-Петербург. Работу найти, как оказалось, не так просто…


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#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=56llRH49AKs

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