Поиск новых технологий для улучшения жизни и эволюции сознания
21:15. 15 сентября 2020 48 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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Эпикур говорит, что богатство не облегчает наших забот, но подменяет одни заботы другими. И действительно, не нужда, но скорей изобилие порождает в нас жадность.
Новаторских технологий полно! Но пока им не дают ход нефте-газовые олигархи…