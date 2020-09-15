Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Творчество

“Поддержим наши войска”

15:47. 15 сентября 2020 29 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Девочки-дизайнеры не только в России лютуют.
Агитационный про-трамповский баннер со слоганом "Поддержим наши войска" намекает на поддержку людей с МиГ-29 и АК-74.

Подразделение штаба Трампа по сбору в своей цифровой рекламе с призывом к американцам «поддержать наши войска» использовало стоковою фотографию истребителей и оружия российского производства.
В рекламе от кампании Трампа «Вернем Америке былое величие» фигурируют силуэты трех солдат, над которыми пролетает истребитель. Она впервые появилась 8 сентября и висела до 12 сентября.
«Это определенно МиГ-29, — заявил Пьер Спрей (Pierre Sprey), участвовавший в разработке самолетов F-16 и A-10 для ВВС США. — Рад видеть, что он поддерживает наших».
Он отметил угол наклона хвостового оперения, специфическое расположение двигателей и туннель между ними.
Директор московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов подтвердил, что это российские МиГ-29, а также отметил, что крайний справа солдат держит автомат АК-74.
​Трамповской кампанией «Вернем Америке былое величие» заведует Национальный комитет Республиканской партии. Большая часть собранных пожертвований в цифровом формате идет на его кампанию.
Использованное изображение — стоковая фотография с сайта Shutterstock.com и подписью «Силуэты солдат и военно-воздушных сил на фоне закатного неба». Автор изображения, иллюстратор с никнеймом BPTU из Андорры, на сообщение в «Фейсбуке» не откликнулся.



Двухмоторный истребитель МиГ-29 разработан в Советском Союзе и впервые поднялся в воздух в 1977 году. Это один из базовых истребителей российских ВВС и продается по всему миру. Самолет разрабатывался во время холодной войны специально для противодействия американским F-15 и F-16, и США даже получили несколько экземпляров на роль противника для учений. Недавно МиГи были замечены на российской авиабазе в Сирии, а также в Ливии.
Россия экспортировала их в ряд стран, включая Северную Корею, Сирию, Индию и Узбекистан. Незадолго до распада Советского Союза 68 МиГ-29 приобрел Иран. В 1997 году США даже купили у Молдовы 21 «способный нести ядерное оружие» МиГ-29, чтобы они не попали в руки противников вроде Ирана.
В штабе Трампа на просьбу прокомментировать не откликнулись, а в Национальном комитете Республиканской партии от комментариев отказались.
Это не первый случай, когда у политиков возникают сложности из-за рекламы или иного контента с использованием военной техники России или других стран. В октябре прошлого года член палаты представителей Брайан Маст (Brian Mast, республиканец от Флориды) опубликовал в Твиттере фотографию российского крейсера «Петр Великий» с подписью: «С днем рождения, ВМС США. Мы благодарим мужчин и женщин, которые защищают наших воды». Позднее свой твит он удалил.



https://inosmi.ru/politic/20200915/248126212.html – цинк
https://www.politico.com/news/2020/09/14/trump-ad-asks-people-to-support-the-troops-but-it-uses-a-picture-of-russian-jets-41488 – оригинал на английском

Можно вспомнить и другие образчики.










Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6171374.html

Метки: выборы, девочки-дизайнеры, идиоты, США, юмор

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Маршал бронетанковых войск Михаил Ефимович Катуков
...перед бригадой задачи прикрытия сосредоточения наших войск. Две фашистские танковые дивизии и...поддержал нас Ватутин. — Да, второй день действуют одни и те же войска...армией, бронетанковыми и механизированными войсками Группы советских войск в Германии. В 1951...
Полный список всех военных преступлений США
...К счастью, Сталин успел передислоцировать наши войска таким образом, что нейтрализовал американофашистов...раскольником в соцлагере: не поддержал ввод войск СССР в Афганистан и... диктатора Мобуту. Затем американцы поддержали повстанцев, которые начали войну ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 октября 2015
... | Источник: rusvesna.su Трамп поддержал авиаудары ВКС РФ по позициям...в Европу. Миллиардер Дональд Трамп поддержал российские авиаудары по боевикам ИГИЛ...(Западная Гута)», — сказал он. «Также наши войска блокировали попытку проникновения террористов со...
Забытая оккупация. Американская интервенция в Россию в годы Гражданской войны
... сначала отнюдь не были готовы поддержать Советскую власть, писатель объяснил,... в которых меня спрашивают, когда наши войска должны возвратиться из Сибири». 20...правительства большевиков. Третья задача была - поддержать чехословацкий корпус, который воевал на...
Забытая оккупация. Американская интервенция в Россию в годы Гражданской войны
... сначала отнюдь не были готовы поддержать Советскую власть, писатель объяснил,... в которых меня спрашивают, когда наши войска должны возвратиться из Сибири». 20...правительства большевиков. Третья задача была – поддержать чехословацкий корпус, который воевал на...
АЛЕНА И СИГ Героическая сказка Даша Р.
...- Это же просто здорово! – поддержала её Алёна и легонько потрясла...? - Лиза верно говорит! – поддержал девочку ворон. – Всё, что ... Чего ты так волнуешься,- поддержала её Даша,- нам не первый..., какой должна быть музыка нашего войска. Пойдём на второй этаж,...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)