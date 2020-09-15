Умное голосование получилось или нет?

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Фантазии Зеленского

На неподконтрольных Киеву территориях Донбасса могут возникнуть внутренние беспорядки из-за недовольства местных жителей условиями жизни, заявил президент Украины Владимир Зеленский. К такому умозаключению пришел Владимир Александрович, видимо, воспользовавшись информацией из источника ОБС (одна бабка сказала).

«Многие из этих людей (жителей Донецкой и Луганской народных республик – прим. ВЗГЛЯД) больны коронавирусом, мы там имеем дело с гуманитарной катастрофой», – заявил Зеленский в интервью австрийской газете «Винер цайтунг».

По его словам, жители ЛНР и ДНР могут видеть, что украинцы с материковой части страны живут лучше, передает ТАСС.

«У шахтеров в оккупированном Донбассе (ДНР и ЛНР – прим. ред.) дела идут плохо: они не получают нормальной заработной платы и вынуждены платить за воду и электричество по высокой цене. Если терпение людей там в какой-то момент исчерпается, могут возникнуть беспорядки», – считает Зеленский.

Правда, украинский клоун почему-то не удосужился сравнить тарифы на коммунальные услуги донбасских Республик и Украины. И промолчал, как минимум, о бастующих, голодных шахтерах подконтрольного Киеву Угледара. Жители Донбасса хорошо видят как Украина летит в пропасть. Зеленскому не мешало бы обратить внимания на положение дел на Украине. А не разглогольствовать о жизни Республик, в которых ты не был.

При этом он добавил, что Украина не заинтересована в том, чтобы в ДНР и ЛНР возникли беспорядки, поскольку «цена слишком высока».

«Я знаю, что там много людей, которые в душе являются украинцами. Я не хочу, чтобы они умирали», – сказал он.

Также глава государства подчеркнул, что по-прежнему намерен выполнить свое предвыборное обещание и прекратить конфликт в Донбассе, вернув регион в состав Украины.

«Прекращение войны и возвращение украинских территорий – это мой главный приоритет. Это не романтические обещания. Конечно, это непросто. Но мы уже многого добились», – подчеркнул он.

Жители Донбасса мечтают об окончании войны, чтобы боевики Киева перестали разрушать дома и убивать их. Но о возвращении в нынешнюю Украину разговоров не ведут. Понятно, что в опаленных войной Республиках, жизнь далека от идеала и трудностей хватает. Но люди, несмотря на обстрелы, живут, работают и строят свое государство, в котором чтят память героев ВОВ, не бьют за георгиевскую ленточку, не сносят памятники и не считают Россию врагом и оккупантом.

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Украина в ООН потребовала новых санкций против России

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал мировое сообщество расширить санкции против России из-за проведения местных выборов в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства Украины при ООН. Дипломат проинформировал Генерального секретаря организации Антонио Гуттериша и членов Совбеза о проведении выборов на «аннексированных территориях». «Украина призывает иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия РФ и четко заявить о непризнании результатов, а также усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в том числе путем расширения санкций», — заявил Кислица. «Псевдовыборы составляют грубое нарушение Конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права, в том числе Устава ООН. Все причастные к подготовке и проведению незаконного „голосования“ во временно оккупированном Крыму будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины», — говорится в заявлении. Читайте также: Украина: ЧП на трубе, по которой качают газ в Европу

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На Украине произошла разгерметизация транзитного газопровода в Европу

В Киевской области Украины произошла разгерметизация транзитного газопровода из России в Европу «Уренгой – Помары – Ужгород», сообщили в пресс-службе поселкового совета населенного пункта Чабаны, расположенного неподалеку от места ЧП.

В пресс-службе уточнили, что результате происшествия произошел сильный выброс газа, однако утечку газа удалось ликвидировать, передает РИА «Новости».

По свидетельствам очевидцев, авария произошла вскоре после полуночи по местному времени. «В 00.15 в Иванковичах был слышен большой взрыв, от которого задрожали стекла в доме.

Перед взрывом показалось, что падает самолет. И сейчас продолжает что-то очень громко шуметь», – написала певица Гайтана на своей странице в соцсети Facebook.

Информацию о происшествии также подтвердил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Он отметил в Facebook, что после взрыва был слышен «очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах».

По данным Gordon.ua, в близлежащих населенных пунктах отключено электричество.

Напомним, в прошлую пятницу в Германии предупредили Украину о последствиях запрета импорта российского газа.

Осенью 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. Суммарный объем транзита газа в 2020 году к началу июля составил 25 млрд кубометров.

«Уренгой Помары – Ужгород» – магистральный экспортный газопровод, построенный в 1983 году для поставки природного газа с сибирских месторождений в страны Центральной и Западной Европы. Российская часть газопровода управляется ПАО «Газпром», украинская – «Укртрансгаз», дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины».

Антон Никитин

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Как Шарий подделал документы

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В ДНР сделали важное заявление по обмену пленными с Украиной

Прогресс в переговорах по Донбассу, в том числе по новому обмену пленными, невозможен без пересмотра Киевом постановления о местных выборах, принятого Верховной радой 15 июля. Об этом заявила полномочный представитель ДНР в Контактной группе, министр иностранных дел Наталья Никонорова. Ранее сегодня глава Администрации президента Украины Андрей Ермак заявил, что на следующем заседании Контактная группа обсудит подготовку обмена удерживаемыми лицами. По его утверждению, на сегодняшний день обе стороны подготовили списки примерно по 100 человек каждая. «Украинские чиновники, в частности руководящие офисом президента Украины, продолжают делать заявления, которые иначе как бессмысленным сотрясением воздуха назвать нельзя. Мы слышим высказывания в СМИ относительно неких сформированных списков для обмена удерживаемыми лицами, однако там, где Киеву действительно необходимо высказываться по сути, а именно на Минской площадке, украинские представители столь смелых заявлений не делают. Скорее наоборот — в рамках переговоров Контактной группы нам очень сложно добиться от украинской стороны каких-либо внятных шагов по реальной подготовке обмена не на словах, а на деле», — отметила, в свою очередь Никанорова. «Напомним хотя бы о том, что по вине Киева все еще не могут считаться полностью завершенными предыдущие два обмена, поскольку мы так и не получили от украинских представителей подтверждающие осуществление процессуальной очистки документы. Это является грубым нарушением не только достигнутых на Минской площадке договоренностей, но и прав и свобод граждан. Соответственно, осуществлять новый обмен без полного завершения всех необходимых формальностей по уже прошедшим обменам не представляется возможным и целесообразным. Более того, необходимо также учитывать тот факт, что Киев по-прежнему не отменил постановление Верховной рады о местных выборах, пункт 4 которого идет вразрез с Минскими соглашениями. Хотя мы регулярно, буквально при каждом случае общения в рамках Контактной группы обозначаем представителям Украины нашу принципиальную позицию: без отмены или внесения поправок в данное постановление для устранения противоречия Минским договоренностям невозможен прогресс ни по одному направлению работы в соответствии с этими самыми Минскими договоренностями. Таким образом, если руководству Украины действительно хочется не просто заявить, но и на деле приблизить проведение обмена удерживаемыми лицами, рекомендуем, во-первых, осуществить наконец-то наше требование об отмене нарушающих Комплекс мер актов украинского парламента, а, во-вторых, выполнить взятые на себя обязательства по полноценному завершению уже состоявшихся обменов. Что касается заявлений о достижении согласия по допуску Международного комитета Красного креста на территорию Республики, то тут мы вынуждены констатировать или амнезию, или недостаточную осведомленность руководителя офиса украинского президента, поскольку данная международная организация уже более 6 лет осуществляет свою деятельность в ДНР», — говорится в заявлении МИД ДНР. Читайте также: Концерт Лепса в Донецке — что это было?

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