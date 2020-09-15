Недавние события в Белоруссии показали всю опасность политического застоя и самоуспокоенности. Путин подарил нашей родине стабильность. Плоды её используют по-разному все социальные слои России.

Мы, в «ЗА ПРАВДУ!» видим стагнационные процессы в регионах. Особенно на местном уровне. Противно наблюдать, как региональные чиновники превращаются в клан новых феодалов. И дело тут не столько в этике и совести, хотя, конечно же и в них, обязательно — в этике и совести, однако, ещё и в здоровой, конкурентной, а не блатной, экономической среде на уровне города — большого, малого, села или деревеньки, но и в социальных лифтах, возможности реализовать себя там, где родился и вырос, той самой настоящей Справедливости, без которой русский человек или пьёт, или грустит, или игнорирует власть.

Последнее самое страшное. Это равнодушие в 90-х, разрыв с элитой, лицемерие этой элиты растворило, разъело огромную страну с великими целями. Да, нашему общему горю из-за всех сил способствовали «друзья» и «партнёры», но всё основное, как всегда, сделали мы сами. Нечто подобное — разрыв власти и народа — на уровне региональных парламентов, муниципалитетов и т. д, мы фиксируем сейчас. Поэтому «За Правду» идёт во власть.

Это тот посыл, который должны и будут защищать кандидаты партии в регионах. Справедливость важна для разнорабочего, учителя, чиновника, предпринимателя, мужчины и женщины — всех. С одной стороны справедливость вещь всегда индивидуальная, личная. С другой, она не атмосферное явление, не какой-нибудь туман, что висит сам по себе, между землёй и космосом.

Для её реализации нужны условия. Дельные правовые акты на уровне города, района, области, и их честная реализация. Практика правоприменения в определённом смысле. Случаи кумовства, вечного желания «порадеть родному человечку», распилы — недопустимы. Они сожрут собственной гнилью любую систему. Поэтому «За правду!» идёт во власть.

Мы говорим и обещаем в регионах конкретные вещи. Вадим Радченко, экономический эксперт, кандидат в депутаты от партии «За Правду», Белгородская область: «Дальнейшее снижение числа административных барьеров на вхождение в бизнес, поддержке небольших предприятий, содействии инновационным технологиям в АПК. Сегодня Белгородчина — один из мощнейших аграрных регионов России, лидер по производству говядины. Этот потенциал нужно не просто сохранить, его необходимо наращивать.

Булат Патеев, Тамбов, ставит перед собой задачу обновления ЖКХ города. ЖКХ почти везде в России — этот комплекс проблем, перед которым Авгиевы конюшни Геракла — детский лепет. Тамбову требуется замена ливнёвой канализации, решение острейшей задачи — повышение качества питьевой воды, разумеется, завышенные коммунальные тарифы, ветхий жилой фонд.

Член экспертного совета партии «За Правду», Николай Стариков предлагает создать общефедеральный фонд выравнивания, чтобы избыточные средства, например, московского бюджета, направлялись в регионы. Столица, и не только, всегда подпитывается молодой кровью провинции. Речь о создании механизма более справедливого перераспределения средств. Ведь именно молодая кровь регионов создаёт высокую прибавочную стоимость в метрополии.

Игорь Крупченко, кандидат в депутаты от «За Правду», Кострома, по сути, говорит о том же — лимузин не способен ехать по дороге израненной ямами. Сегодняшняя Кострома обладает яркой туристической витриной в окружении фавел, трущоб, гетто.

Качество среды определяет качество жизни, образ мыслей, перспективы. Только местная власть точно видит все проблемы. И, как бы ни было трудно, обязана начинать их решать, а не ровно сидеть на попе. Проект Крупченко «Жалобная книга» — народный градусник точно определяющий температуру городских проблем.

Руководитель регионального отделения партии «За Правду» Пётр Дикарев при поддержке Сергея Пускепалиса, хочет сохранить дом Янки Дягилевой в Новосибирске. Она — звезда сибирского рокового андеграунда, автор-исполнитель собственных песен, участницы групп «Гражданская Оборона», «Великие Октябри».

«Памятники культурного наследия можно назвать кодами нашей памяти, отправными точками для последующего развития. Они собирают в себе эмоциональную информацию о предыдущих людях, поколениях, о тех делах, которые они совершали, и являются, так называемыми, местами силы. Поэтому, мне кажется, такие места напоминают нам о нашей истории, о наших памятных событиях, делах, открытиях. Они должны, конечно, сохранятся и являться местами напоминания — отправными точками для будущего.» — говорит об этом режиссер, заслуженный артист России Сергей Пускепалис.

Сегодня, 13 сентября 2020 года прошли выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 11 субъектах РФ. Любые выборы для каждого не эмоциональный акт, а момент точного осознания собственных интересов и делегирование их выполнения политической силе. Равнодушие — тоже акт свободы воли. Нужно только понимать, что последствие — разрушение страны.

Мы, в «За Правду», видим Россию сильным, богатым, справедливым государством. Давайте, построим такую страну вместе.

Обложка: Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Источник: https://nstarikov.ru/mestnye-vybory-jeto-glavnyj-kirpich-v-fundamente-blagopoluchija-kazhdogo-cheloveka-i-gosudarstva-119345