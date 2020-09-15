Какая цивилизация соорудила сохранившийся до нашего времени Западный Барай?
15:30. 15 сентября 2020 103 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Насколько же неполно нам преподавали историю! Причём непонятно: а сами-то учителя знали, например, о существовании этого поразительного циклопического сооружения – прямоугольного водоёма с весьма внушительными размерами 2,1 км х 8 км? Водоём по-кхмерски – барай. И о нём, о Западном Барае, речь в ролике.
Википедия утверждает, что водоём построен в первой половине ХI века. Вместе с островом в его центральной части, на котором стоит храм 30-метровой высоты. Сложенный из „кубиков” весом в десятки тонн. Причём в окрестностях нигде нет ни гор, ни терриконов – вынутый грунт куда подевали неграмотные крестьяне той эпохи?!! На сувениры растащили 80 миллионов кубометров?..
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Википедия утверждает, что водоём построен в первой половине ХI века. Вместе с островом в его центральной части, на котором стоит храм 30-метровой высоты. Сложенный из „кубиков” весом в десятки тонн. Причём в окрестностях нигде нет ни гор, ни терриконов – вынутый грунт куда подевали неграмотные крестьяне той эпохи?!! На сувениры растащили 80 миллионов кубометров?..
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Раз официальная наука “история” не ведает ответа на вопрос о происхождении этого объекта, значит его не существует. И точка )))))))))))))