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Как родился проект “Я помню. Расскажи мне о войне”

17:24. 15 сентября 2020 28 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Недавно на канале Дмитрия Пучкова появились короткие ролики, созданные на основе воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, выложенных на сайте https://iremember.ru
Этот проект стал результатом совместного труда Института развития Интернета, Издательства Яуза и Тупичка. Как он родился, рассказывает его основатель и руководитель Артем Драбкин.

Плейлист с роликами: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQCYG6lKBuTYTyP-FGMP7NL_5FLqz8ip5

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/iremember.mp3

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=x8u1YQ5vgWY

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