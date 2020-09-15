Как родился проект “Я помню. Расскажи мне о войне”
17:24. 15 сентября 2020 28 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Недавно на канале Дмитрия Пучкова появились короткие ролики, созданные на основе воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, выложенных на сайте https://iremember.ru
Этот проект стал результатом совместного труда Института развития Интернета, Издательства Яуза и Тупичка. Как он родился, рассказывает его основатель и руководитель Артем Драбкин.
Плейлист с роликами: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQCYG6lKBuTYTyP-FGMP7NL_5FLqz8ip5
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/iremember.mp3
Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
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Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru
Этот проект стал результатом совместного труда Института развития Интернета, Издательства Яуза и Тупичка. Как он родился, рассказывает его основатель и руководитель Артем Драбкин.
Плейлист с роликами: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQCYG6lKBuTYTyP-FGMP7NL_5FLqz8ip5
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/iremember.mp3
Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Стань спонсором канала: https://www.youtube.com/channel/UCWnNKC1wrH_NXAXc5bhbFnA/join
Канал в Яндекс.Эфире: https://clck.ru/PG8CU
Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru