1917-1919. Из альбома Генри Х. Гансена, датского подданного, служащего Русско-Азиатской компании-2
13:10. 15 сентября 2020 24 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1917-1919. Из альбома Генри Х. Гансена, датского подданного, служащего Русско-Азиатской компании. Часть 1
Базарная площадь. Ново-Николаевск. 1919
Базарная площадь. Ново-Николаевск. 1919
Городская площадь с католической церковью зимой. Ново-Николаевск. 1919
Каток. Ново-Николаевск. 1919
Групповой портрет. Ново-Николаевск. 1918
Зимний пейзаж. Ново-Николаевск. 1919
Виды зимних выездов. Ново-Николаевск. 1919
Портрет группы служащих русско-азиатской компании зимой во дворе дома. Ново-Николаевск. 1919
Польский парад. Католическое богослужение. Ново-Николаевск. 1919
Польский парад. Ново-Николаевск. 1919
Представительство Русско-Азиатской компании. Ново-Николаевск. 1919
Пароход «Киргиз» отчаливает от пристани. г. Камень. 1918
Пароходы у пристани. Г. Камень. 1918
Портрет служащих русско-азиатской компании с женами. Г. Камень. 1918
Портрет служащих русско-азиатской компании у здания представительства компании. 1918
Портрет неизвестной дамы и мужчины у запряженного экипажа. Март 1918
Портрет неизвестных в фотографическом ателье. Март 1918
Портрет неизвестной дамы в белом платье и мужчины в полувоенной форме. 1918
Портрет служащих русско-азиатской компании
Служащие Русско-Азиатской компании