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1917-1919. Из альбома Генри Х. Гансена, датского подданного, служащего Русско-Азиатской компании-2

13:10. 15 сентября 2020 24 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


1917-1919. Из альбома Генри Х. Гансена, датского подданного, служащего Русско-Азиатской компании. Часть 1

Базарная площадь. Ново-Николаевск. 1919.1
Базарная площадь. Ново-Николаевск. 1919

Базарная площадь. Ново-Николаевск. 1919
Базарная площадь. Ново-Николаевск. 1919

Городская площадь с католической церковью зимой. Ново-Николаевск. 1919
Городская площадь с католической церковью зимой. Ново-Николаевск. 1919

Каток. Ново-Николаевск. 1919
Каток. Ново-Николаевск. 1919

Групповой портрет. Новониколаевск. 1918
Групповой портрет. Ново-Николаевск. 1918

Зимний пейзаж. Ново-Николаевск. 1919
Зимний пейзаж. Ново-Николаевск. 1919

Виды зимних выездов. 1919
Виды зимних выездов. Ново-Николаевск. 1919

Портрет группы служащих русско-азиатской компании зимой во дворе дома. Ново-Николаевск. 1919
Портрет группы служащих русско-азиатской компании зимой во дворе дома. Ново-Николаевск. 1919

Польский парад. Католическое богослужение. Ново-Николаевск. 1919
Польский парад. Католическое богослужение. Ново-Николаевск. 1919

Польский парад. Ново-Николаевск. 1919 .
Польский парад. Ново-Николаевск. 1919

Польский парад. Ново-Николаевск. 1919

Представительство Русско-Азиатской компании. Ново-Николаевск. 1919
Представительство Русско-Азиатской компании. Ново-Николаевск. 1919

Пароход «Киргиз» отчаливает от пристани. г. Камень. 1918
Пароход «Киргиз» отчаливает от пристани. г. Камень. 1918

Пароходы у пристани. Г. Камень. 1918
Пароходы у пристани. Г. Камень. 1918

Портрет служащих русско-азиатской компании с женами. Г. Камень. 1918
Портрет служащих русско-азиатской компании с женами. Г. Камень. 1918

Портрет служащих русско-азиатской компании у здания представительства компании. 1918
Портрет служащих русско-азиатской компании у здания представительства компании. 1918

Портрет неизвестной дамы и мужчины у запряженного экипажа. Март 1918
Портрет неизвестной дамы и мужчины у запряженного экипажа. Март 1918

Портрет неизвестных в фотографическом ателье. Март 1918
Портрет неизвестных в фотографическом ателье. Март 1918

Портрет неизвестной дамы в белом платье и мужчины в полувоенной форме. 1918
Портрет неизвестной дамы в белом платье и мужчины в полувоенной форме. 1918

Портрет служащих русско-азиатской компании
Портрет служащих русско-азиатской компании

Служащие Русско-Азиатской компании
Служащие Русско-Азиатской компании

Источник: https://humus.livejournal.com/7393456.html

Метки: история, новониколаевск, Россия, фото

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