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Законное уничтожение доисторических объектов

18:14. 14 сентября 2020 82 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


По мотивам недавней истории с Куштау.

Глава горно-металлургического концерна взорвал древние пещеры и лишился работы

Гендиректор Rio Tinto Жан-Себастьян Жак покинет компанию в течение полугода, хотя уничтожение пещер Джуукан было абсолютно законным
В подземных комплексах были обнаружены следы поселения, которые археологи отнесли к 46-му тысячелетию до нашей эры — куда уж там египетскому «новострою». История почти доисторических пещер закончилась весной этого года — как оказалось, далекие предки австралийских аборигенов выбрали недвижимость, под которой находится гигантское месторождение железной руды. И австралийско-британская Rio Tinto — по данным BBC, крупнейший добытчик железной руды в мире — не смогла пройти мимо. Продолжает корреспондент австралийского ABC Элайза Борелло.

«Уничтожение древних пещер стало ударом не только для коренных народов этой местности — пууту кунти куррама и пиникура, но и для всех потомков австралийских аборигенов. На фоне скандала Rio Tinto провела внутреннюю проверку, в результате которой топ-менеджмент компании лишился годовых бонусов, но на этом все не закончилось. Акционеры концерна взбунтовались против менеджмента и потребовали отставки руководства компании. Как говорится в заявлении, отставка Жана-Себастьяна Жака стала последствием именно его решения об уничтожении этих пещер».
Хотя с точки зрения археологии разрушение древних пещер может казаться непростительным, в правовом смысле компания ничего не нарушила. Законодательство Западной Австралии допускает разрушение объектов археологического и культурного наследия в определенных случаях — и Rio Tinto удалось пролезть в игольное ушко.
Пещеры Джуукан уже не вернуть, но лазейку планируется закрыть, рассказывает корреспондент France 24 в Австралии Ришель Харрисон Плесс.

«Сейчас над этим работает правительство региона — проводится переоценка закона 1972 года «О наследии аборигенов». Вероятно, поправки коснутся противоречивой 18-й статьи, которая и позволила Rio Tinto уничтожить эти пещеры в абсолютно законном порядке. Критики говорят, что документ лишил аборигенов веса в переговорах о судьбе подобных объектов — и реформа необходима. Власти Западной Австралии обещают наладить диалог между аборигенами и добывающими компаниями и гарантировать защиту подобных объектов наследия в будущем».

Определенные параллели можно провести между историей австралийских пещер и конфликтом вокруг горы Куштау в Башкирии. В августе на фоне подготовки Башкирской содовой компании к разработке месторождения там произошли столкновения между местными жителями и полицией. Российским активистам, в отличие от австралийских, удалось добиться своего — в августе власти региона признали свои «недоработки», а на прошлой неделе Куштау получила статус особо охраняемой природной территории.

https://www.abc.net.au/news/2020-09-08/juukan-gorge-repeat-possible-under-proposed-wa-law-leaders/12639846 – материал на английском
https://www.bfm.ru/news/453018 – цинк

Хищнический капитализм везде одинаков, и в России и в Австралии.
В Башкирии люди отстояли гору от добывающей компании, а в Австралии не смогли спасти пещеры представляющие историческую ценность.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6169231.html

Метки: Австралия, капитализм, Россия

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