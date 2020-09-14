Тихий антимайдан или Чем интернет отличается от реальности
08:33. 14 сентября 2020 164 просмотра 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Какую интересную особенность нашего общества выявил недавно прошедщий форум "Армия-2020".
Какую интересную особенность нашего общества выявил недавно прошедщий форум "Армия-2020".
Все верно. Нормальные люди свои интересы удовлетворяют в тишине и ради своего развития.
Ненормальные люди кричат о своих интересах для показухи и ради получения вознаграждения.
Маркетинг ущербных в действии.
Очень толково!
Имеет смысл диванным майданам не препятствовать, а выносить их на травку под наблюдение психиатров https://mmanificarum.blogspot.com/2020/09/blog-post_13.html