Сообразили на двоих, Учеба на пенсии // Галопом по Европам #295
22:30. 14 сентября 2020 67 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- Лукашенко прилетел к Путину за поддержкой и получил ее;
- Едро празднует победу над умным голосованием Навального;
- Ипотечные кредиты поставили очередной рекорд;
- За сутки в России плюс 5509 новых заболевших, рост продолжается;
- 84 процента российских учителей планируют работать и на пенсии – иначе денег не хватит;
- В Минэкономразвития заявили: кризис в России не системный, новые меры соцподдержки не требуются;
- В Минэкономики уверены, что и нефть к концу года подорожает;
- В мире рекордный прирост заболевших – по данным ВОЗ, плюс 308 тысяч новых случаев;
- Британские власти планируют пересмотреть права человека;
- Трамп пообещал палестинцам 3 года спокойствия;
- Япония определилась со следующим премьером;
- Развивающимся странам нужно 140 лет, чтобы догнать развитые;
- Союз архитекторов России объявил конкурс на концепцию по переформатированию мавзолея Ленина.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- Лукашенко прилетел к Путину за поддержкой и получил ее;
- Едро празднует победу над умным голосованием Навального;
- Ипотечные кредиты поставили очередной рекорд;
- За сутки в России плюс 5509 новых заболевших, рост продолжается;
- 84 процента российских учителей планируют работать и на пенсии – иначе денег не хватит;
- В Минэкономразвития заявили: кризис в России не системный, новые меры соцподдержки не требуются;
- В Минэкономики уверены, что и нефть к концу года подорожает;
- В мире рекордный прирост заболевших – по данным ВОЗ, плюс 308 тысяч новых случаев;
- Британские власти планируют пересмотреть права человека;
- Трамп пообещал палестинцам 3 года спокойствия;
- Япония определилась со следующим премьером;
- Развивающимся странам нужно 140 лет, чтобы догнать развитые;
- Союз архитекторов России объявил конкурс на концепцию по переформатированию мавзолея Ленина.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам