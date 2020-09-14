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Сообразили на двоих, Учеба на пенсии // Галопом по Европам #295

22:30. 14 сентября 2020 67 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Лукашенко прилетел к Путину за поддержкой и получил ее;
- Едро празднует победу над умным голосованием Навального;
- Ипотечные кредиты поставили очередной рекорд;
- За сутки в России плюс 5509 новых заболевших, рост продолжается;
- 84 процента российских учителей планируют работать и на пенсии – иначе денег не хватит;
- В Минэкономразвития заявили: кризис в России не системный, новые меры соцподдержки не требуются;
- В Минэкономики уверены, что и нефть к концу года подорожает;
- В мире рекордный прирост заболевших – по данным ВОЗ, плюс 308 тысяч новых случаев;
- Британские власти планируют пересмотреть права человека;
- Трамп пообещал палестинцам 3 года спокойствия;
- Япония определилась со следующим премьером;
- Развивающимся странам нужно 140 лет, чтобы догнать развитые;
- Союз архитекторов России объявил конкурс на концепцию по переформатированию мавзолея Ленина.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ysNVLVGIKuw

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