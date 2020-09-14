В этом выпуске:- Лукашенко прилетел к Путину за поддержкой и получил ее;- Едро празднует победу над умным голосованием Навального;- Ипотечные кредиты поставили очередной рекорд;- За сутки в России плюс 5509 новых заболевших, рост продолжается;- 84 процента российских учителей планируют работать и на пенсии – иначе денег не хватит;- В Минэкономразвития заявили: кризис в России не системный, новые меры соцподдержки не требуются;- В Минэкономики уверены, что и нефть к концу года подорожает;- В мире рекордный прирост заболевших – по данным ВОЗ, плюс 308 тысяч новых случаев;- Британские власти планируют пересмотреть права человека;- Трамп пообещал палестинцам 3 года спокойствия;- Япония определилась со следующим премьером;- Развивающимся странам нужно 140 лет, чтобы догнать развитые;- Союз архитекторов России объявил конкурс на концепцию по переформатированию мавзолея Ленина._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ysNVLVGIKuw