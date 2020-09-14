В очередном прямом эфире моего инстаграмма (https://instagram.com/nstarikovru), что проходит каждую неделю по субботам в 18-00, было много интересных вопросов от подписчиков, но лейтмотивом прошла тема провокаций Запада – от 11 сентября 2001 года до свежей провокации с Навальным который якобы был «отравлен» Новичком.

Хронометраж:

00:00 — Что произошло 11 сентября 2001 года

08:47 — О книге про терроризм

09:11 — На что посмотреть в Сарове

10:36 — Когда обществу потребления придёт конец

12:28 — О Тихановской и её «сроке годности»

14:44 — О силе глобалистов и использовании СМИ

17:48 — О непрерывности Российской истории

19:21 — Что случилось с подлодкой Курск

19:51 — Как удалось сохранить Россию в 90-е

20:35 — О работе либеральных СМИ

22:12 — Войдёт ли Белоруссия в состав России

23:43 — Куда дели оставшихся нацистов после ВОВ

26:25 — О координационном совете партии «За Правду»

27:11 — Об отношении к Навальному

28:55 — Что привело к развалу СССР

31:30 — Как на Западе устраивают провокации

33:38 — Почему поляки напали на Закарпатье в 1939 году

36:25 — Для чего нужна реконструкция Мавзолея

37:42 — О моде на ненависть к Трампу

39:12 — Надо ли признавать ДНР и ЛНР частью России

43:16 — О технологиях манипулирования человеческим сознанием

46:15 — Об американской пропаганде против Китая

49:36 — Как остановить «британский новичок»

50:55 — О «беззубой» политике России

52:55 — Об отношении к Андрею Караулову

53:48 — Почему Запад давит именно на Лукашенко

56:01 — Был ли Навальный отравлен

57:02 — Потеряла ли РФ влияние в Аргентине и Бразилии

58:47 — Кто управляет миром

01:00:15 — За кого голосовать 13 сентября 2020

Скачать аудио

Условия конкурса

1. Подпишитесь на мой канал на YouTube. 2. Сделайте собственные подписки видимыми в настройках профиля. (Для этого надо снять галочку «Не показывать информацию о моих подписках» и сохранить настройки по этой ссылке: https://www.youtube.com/account_privacy) 3. Оставьте под видео (не здесь, на странице ролика!) любой комментарий и ссылку на свой профиль в социальной сети «ВКонтакте» или адрес электронной почты — для связи. В одном из следующих выпусков видеоблога мы подведём итоги, произвольным образом выбрав одного из выполнивших данные условия. Победитель получит комплект книг с доставкой по почте.

Прямой эфир каждую субботу в 18:00 Дорогие друзья!

Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!

P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://nstarikov.ru/provokacii-novichok-navalnyj-i-9-11-chto-obshhego-119296