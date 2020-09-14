Провокации: Новичок Навальный и 9/11 – что общего
В очередном прямом эфире моего инстаграмма (https://instagram.com/nstarikovru), что проходит каждую неделю по субботам в 18-00, было много интересных вопросов от подписчиков, но лейтмотивом прошла тема провокаций Запада – от 11 сентября 2001 года до свежей провокации с Навальным который якобы был «отравлен» Новичком.
Хронометраж:
00:00 — Что произошло 11 сентября 2001 года
08:47 — О книге про терроризм
09:11 — На что посмотреть в Сарове
10:36 — Когда обществу потребления придёт конец
12:28 — О Тихановской и её «сроке годности»
14:44 — О силе глобалистов и использовании СМИ
17:48 — О непрерывности Российской истории
19:21 — Что случилось с подлодкой Курск
19:51 — Как удалось сохранить Россию в 90-е
20:35 — О работе либеральных СМИ
22:12 — Войдёт ли Белоруссия в состав России
23:43 — Куда дели оставшихся нацистов после ВОВ
26:25 — О координационном совете партии «За Правду»
27:11 — Об отношении к Навальному
28:55 — Что привело к развалу СССР
31:30 — Как на Западе устраивают провокации
33:38 — Почему поляки напали на Закарпатье в 1939 году
36:25 — Для чего нужна реконструкция Мавзолея
37:42 — О моде на ненависть к Трампу
39:12 — Надо ли признавать ДНР и ЛНР частью России
43:16 — О технологиях манипулирования человеческим сознанием
46:15 — Об американской пропаганде против Китая
49:36 — Как остановить «британский новичок»
50:55 — О «беззубой» политике России
52:55 — Об отношении к Андрею Караулову
53:48 — Почему Запад давит именно на Лукашенко
56:01 — Был ли Навальный отравлен
57:02 — Потеряла ли РФ влияние в Аргентине и Бразилии
58:47 — Кто управляет миром
01:00:15 — За кого голосовать 13 сентября 2020
Условия конкурса
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Прямой эфир каждую субботу в 18:00
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Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!
P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:
- Зюганов про «прочую сволочь» и интеграция Лукашенко
- «Бутылка Навального», вакцина «Спутник V» и перехват Лукашенко
- Польская «оппозиция» Белоруссии и падение рубля
- Навальный, Тихановская и технология «сакральной жертвы»
- Лукашенко, «цветные» технологии и ошибка Максима Шевченко
- Выборы в Белоруссии и судьба Лукашенко, Греф и Союзмультфильм, 08.08.08
- Лукашенко идёт ва-банк, выборы в Белоруссии и беспорядки в Хабаровске
- Фургал-Хабаровск-Дегтярёв и мощный Военно-Морской Флот
- Россия, Карабах, Трамп, Китай, выборы — Хабаровск
- Деноминация рубля, кража вакцины, Сталин и РПЦ
Источник: https://nstarikov.ru/provokacii-novichok-navalnyj-i-9-11-chto-obshhego-119296
https://www.youtube.com/watch?v=OAhr3mzom5Q