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Почему СССР не хурма и что Сталин ответил Мацуоке. Как переврали историю победы

08:34. 14 сентября 2020 156 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Почему Сталин заключил с японцами пакт о нейтралитете и как он ответил на дерзкий тост министра Мацуоки. В чем заключался план «Кантокуэн» и почему его осуществления нельзя было допустить. Какая версия событий озвучена в японских учебниках и какую правду вычеркнул из истории Ельцин в угоду побеждённым. Об этом и многом другом рассказывает доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YD_KiN2xJys

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