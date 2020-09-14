Почему СССР не хурма и что Сталин ответил Мацуоке. Как переврали историю победы
08:34. 14 сентября 2020 156 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Почему Сталин заключил с японцами пакт о нейтралитете и как он ответил на дерзкий тост министра Мацуоки. В чем заключался план «Кантокуэн» и почему его осуществления нельзя было допустить. Какая версия событий озвучена в японских учебниках и какую правду вычеркнул из истории Ельцин в угоду побеждённым. Об этом и многом другом рассказывает доктор исторических наук Анатолий Кошкин.
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Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #Сталин #Кантокуэн #квантунскаяармия #Молотов #Мацуока #пактонейтралитете #3сентября #Ельцин #история #фальсификацияистории #Япония #СССР