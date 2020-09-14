Почему Сталин заключил с японцами пакт о нейтралитете и как он ответил на дерзкий тост министра Мацуоки. В чем заключался план «Кантокуэн» и почему его осуществления нельзя было допустить. Какая версия событий озвучена в японских учебниках и какую правду вычеркнул из истории Ельцин в угоду побеждённым. Об этом и многом другом рассказывает доктор исторических наук Анатолий Кошкин.Приобрести книги А. А. Кошкина без торговой наценки https://bit.ly/33sjaFkПоддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1BКнижный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shopСайт ДеньТВ http://dentv.ru/#ДеньТВ #Сталин #Кантокуэн #квантунскаяармия #Молотов #Мацуока #пактонейтралитете #3сентября #Ельцин #история #фальсификацияистории #Япония #СССР

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YD_KiN2xJys