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“Мелодия для флейты”

00:04. 14 сентября 2020 80 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Примечательный сюжет белорусского Государственного ТВ про Колесникову и НЛП.
Креатив вряд ли чисто белорусский.



* * *

Между тем, согласно официальной информации, по итогам сегодняшних протестов в Минске https://colonelcassad.livejournal.com/6167142.html задержано 400+ человек. Это помимо задержаний в других городах.
Сами протесты ожидаемо ни к чему не привели. Оппозиция побродила по городу и разошлась до следующих выходных Сегодня массовка была ощутимо меньше, чем на прошлых выходных, так что тренд на снижение сохраняется.
Отсюда и активность силовиков, которые во все возрастающем кол-ве проводят задержания.


Интересная ленточка у ОМОНа.



















































Боюсь расстроить авторов креатива, но Ришелье умер на своем посту своей смертью, так себе аналогия.

«Как бы ни радовались враги Кардинала, увидев, что пришёл конец их гонениям, дальнейшее с несомненностью показало, что эта потеря нанесла существеннейший ущерб государству; и так как Кардинал дерзнул столь во многом изменить его форму, только он и мог бы успешно её поддерживать, если бы его правление и его жизнь оказались более продолжительными. Никто лучше его не постиг до того времени мощи королевства и никто не сумел объединить его полностью в руках самодержца. Суровость его правления привела к обильному пролитию крови, вельможи королевства были сломлены и унижены, народ обременён податями, но взятие Ла-Рошели, сокрушение партии гугенотов, ослабление Австрийского дома, такое величие в его замыслах, такая ловкость в осуществлении их должны взять вверх над злопамятством частных лиц и превознести его память хвалою, которую она по справедливости заслужила». (с) Ларошфуко

В Телеграме меж тем Путин уже заполонил всю Белоруссию.



Тьма автобусов во всех городах. Просыпайтесь!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6167750.html

Метки: белоруссия, колесникова, лукашенко, манипуляция сознанием, НЛП, оппозиция, протесты

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