1. Лукашенко прилетел в Сочи, где сегодня пройдут переговоры о будущем российско-белорусских отношений и дальнейших перспективах Белоруссии. На аэродроме его встречал местный губернатор.2. Переговоры Путина и Лукашенко на тему будущего Белоруссии пройдут один на один без свидетелей. По времени они не будут ограничены. Как заявили в Кремле, они продлятся столько, сколько потребуется. Будет ли Батька торговаться? Конечно будет.3. Ранее уже анонсировалось, что документов подписывать не будут. Речь идет о достижении принципиальных договоренностей касающихся будущего Союзного Государства и экономической интеграции.4. Хуанита Тихановская сидя в Литве заявила, что выражает сожаление, что Путин ведет диалог с диктатором, а не с народом, а также заявила о том, что "новая власть" пересмотрит все договоренности Лукашенко с Путиным, которые будут достигнуты.Полагаю, что если Путин и Лукашенко договорятся, никакой "новой власти" в понимании Хуаниты, в Белоруссии не будет.Будет ли сам Лукашенко, либо согласованный человек, который сменит Батьку, который уйдет на пост в Союзном Государстве.Если не договорятся, тогда возможны варианты.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6168614.html