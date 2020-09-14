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Лукашенко прибыл в Сочи

14:19. 14 сентября 2020 50 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


1. Лукашенко прилетел в Сочи, где сегодня пройдут переговоры о будущем российско-белорусских отношений и дальнейших перспективах Белоруссии. На аэродроме его встречал местный губернатор.



2. Переговоры Путина и Лукашенко на тему будущего Белоруссии пройдут один на один без свидетелей. По времени они не будут ограничены. Как заявили в Кремле, они продлятся столько, сколько потребуется. Будет ли Батька торговаться? Конечно будет.
3. Ранее уже анонсировалось, что документов подписывать не будут. Речь идет о достижении принципиальных договоренностей касающихся будущего Союзного Государства и экономической интеграции.
4. Хуанита Тихановская сидя в Литве заявила, что выражает сожаление, что Путин ведет диалог с диктатором, а не с народом, а также заявила о том, что "новая власть" пересмотрит все договоренности Лукашенко с Путиным, которые будут достигнуты.



Полагаю, что если Путин и Лукашенко договорятся, никакой "новой власти" в понимании Хуаниты, в Белоруссии не будет.
Будет ли сам Лукашенко, либо согласованный человек, который сменит Батьку, который уйдет на пост в Союзном Государстве.
Если не договорятся, тогда возможны варианты.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6168614.html

Метки: белоруссия, лукашенко, Путин, Сочи, союзное государство, тихановская

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