Лукашенко прибыл в Сочи (+ВИДЕО, ФОТО)
11:09. 14 сентября 2020 41 просмотр Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи, где сегодня у него пройдут переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
Напомним, что текущий визит Лукашенко в Россию — четвёртый за 2020 год и первый после президентских выборов в Белоруссии, состоявшихся 9 августа.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1600070963
,.,П р и в е т ствую Вас,.,
ШУТОЧНОе-разно,образное…Итак:
““““
~~~ Козырная Встреча! ~~~
_Лукашенко прибыл в сочи…
Это визит ПРОСТОЙ…просто рабочий…
И в этом НЕТ никаких ох-ИЛИ-ах…
Но РЕБЯТА…ТАМошние – его ВСТРЕЧАЛИ в…МАСКАХ…
Но Саня – их НЕ боится,это ему – Знакомые ВСЕ лица.
_Сашка в Сочи – прибыл СНОВА,его ждёт там Вова…
Они,Полит-тёрки – НУЖНЫЕ проведут…
МОЖЕТ-быть И…по-чарке…В-СЕБЯ-ВОЛЬЮТ…
НЕТ сомнений,что ОНИ – о Многом “ПЕРЕТРУТ”…
Но без сомнений ОДНО,там – Белоруссию Спасут!
_Путин и Лукашенко – Личную встречу Проведут!
Решение ПО-РАЗНЫМ Вопросам – Они ТАМ Примут…
Но…и ЭТО понятно – НИЧЕГО там НЕ подпишут…
“У кого-то Статуус НЕ тот…как ГОВОРИТ народ”…
…Хотя…Всё Может быть – как раз-то НАОБОРОТ…
_Но нет сомнений в том,что путин – Белоруссию спасёт…
Хотя ПО-РАЗНОМУ к “этому” в РБ – относится ТАМошний народ…
Ну а “бацько”…а ЧТО “бацько”,этот Хлопец ещё тот…
Говорят,что он – ДАЖЕ,вроди-бы…ПОСЕДЕЛ…
* и САМ Признался В ТОМ,что он(президентом)- ПЕРЕсидел…,,,
_Но ЕСЛИ Честно то Путин Знает – КАК “бацько” РБ Надоел!
МАССОВЫЕ Протесты ПРОТИВ “бацьки” – в Белоруссии ИДУТ!
Там Говорят,что политике “бацьки” – НАСТУПАЕТ КАПУТ…
* Сашка ПО-ЛЮБОМУ,с “полит-пьедестала” УЙДЁТ!
* Путин Понимает,что “бацьку” в РБ – НЕ хочет Народ!!!
_Козырная встреча – в Сочи ПРЕДСТОИТ!
В результате которой – “бацько” власть в РБ сОХранит…
* НО…он ЭТИМ страну В – “горящий-ТОРФяник” ПРЕВРАТИТ…
* Путину Придётся Сашку – в уходе УБЕДИТЬ…
* Иначе Россия(ПВВ)НЕ сможет – тот “ТОРФяник-поТУШИТЬ”…
_Так Пожелаем же Им – во ВСЁМ договориться!
Иначе РБ – в “украiну” №2 ПРЕВРАТИТСЯ…
* а ТАКЖЕ этот “бацько” – ОКОЛО януковича,МОЖЕТ поселиться…
* России и Белоруссии,пусть Сопутствует удача – и НЕ иначе!!![45-97]
“““““““““““
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г.Эдмонтон. Канада. 14-09-2020.