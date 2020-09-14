Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи, где сегодня у него пройдут переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Напомним, что текущий визит Лукашенко в Россию — четвёртый за 2020 год и первый после президентских выборов в Белоруссии, состоявшихся 9 августа.

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