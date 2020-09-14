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Лукашенко прибыл в Сочи (+ВИДЕО, ФОТО)

11:09. 14 сентября 2020 41 просмотр Один комментарий Опубликовал:
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Лукашенко прибыл в Сочи (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи, где сегодня у него пройдут переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Напомним, что текущий визит Лукашенко в Россию — четвёртый за 2020 год и первый после президентских выборов в Белоруссии, состоявшихся 9 августа.

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Лукашенко прибыл в Сочи (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1600070963

Метки: Новости

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 749 629
    Valeriy Bondarik 14 сентября 2020 в 13:08

    ,.,П р и в е т ствую Вас,.,

    ШУТОЧНОе-разно,образное…Итак:
    ““““
    ~~~ Козырная Встреча! ~~~

    _Лукашенко прибыл в сочи…
    Это визит ПРОСТОЙ…просто рабочий…
    И в этом НЕТ никаких ох-ИЛИ-ах…
    Но РЕБЯТА…ТАМошние – его ВСТРЕЧАЛИ в…МАСКАХ…
    Но Саня – их НЕ боится,это ему – Знакомые ВСЕ лица.

    _Сашка в Сочи – прибыл СНОВА,его ждёт там Вова…
    Они,Полит-тёрки – НУЖНЫЕ проведут…
    МОЖЕТ-быть И…по-чарке…В-СЕБЯ-ВОЛЬЮТ…
    НЕТ сомнений,что ОНИ – о Многом “ПЕРЕТРУТ”…
    Но без сомнений ОДНО,там – Белоруссию Спасут!

    _Путин и Лукашенко – Личную встречу Проведут!
    Решение ПО-РАЗНЫМ Вопросам – Они ТАМ Примут…
    Но…и ЭТО понятно – НИЧЕГО там НЕ подпишут…
    “У кого-то Статуус НЕ тот…как ГОВОРИТ народ”…
    …Хотя…Всё Может быть – как раз-то НАОБОРОТ…

    _Но нет сомнений в том,что путин – Белоруссию спасёт…
    Хотя ПО-РАЗНОМУ к “этому” в РБ – относится ТАМошний народ…
    Ну а “бацько”…а ЧТО “бацько”,этот Хлопец ещё тот…
    Говорят,что он – ДАЖЕ,вроди-бы…ПОСЕДЕЛ…
    * и САМ Признался В ТОМ,что он(президентом)- ПЕРЕсидел…,,,

    _Но ЕСЛИ Честно то Путин Знает – КАК “бацько” РБ Надоел!
    МАССОВЫЕ Протесты ПРОТИВ “бацьки” – в Белоруссии ИДУТ!
    Там Говорят,что политике “бацьки” – НАСТУПАЕТ КАПУТ…
    * Сашка ПО-ЛЮБОМУ,с “полит-пьедестала” УЙДЁТ!
    * Путин Понимает,что “бацьку” в РБ – НЕ хочет Народ!!!

    _Козырная встреча – в Сочи ПРЕДСТОИТ!
    В результате которой – “бацько” власть в РБ сОХранит…
    * НО…он ЭТИМ страну В – “горящий-ТОРФяник” ПРЕВРАТИТ…
    * Путину Придётся Сашку – в уходе УБЕДИТЬ…
    * Иначе Россия(ПВВ)НЕ сможет – тот “ТОРФяник-поТУШИТЬ”…

    _Так Пожелаем же Им – во ВСЁМ договориться!
    Иначе РБ – в “украiну” №2 ПРЕВРАТИТСЯ…
    * а ТАКЖЕ этот “бацько” – ОКОЛО януковича,МОЖЕТ поселиться…
    * России и Белоруссии,пусть Сопутствует удача – и НЕ иначе!!![45-97]
    “““““““““““
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г.Эдмонтон. Канада. 14-09-2020.

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