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Америка — самая уникальная нация на земле, и наша судьба благословлена Богом!

04:27. 14 сентября 2020 111 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


Агента Дональда вчера было просто не унять, настолько он разошелся в Твиттере на тему великой роли Америки, проклятых демократов и грядущих фальсификаций на выборах в США.

Все что ниже, вышло в течении одного дня. И это прекрасно.

…Как известно, расследования Мюллера не должно было быть, для этого не было никаких оснований. Это была незаконная охота на ведьм, за которую должны поплатиться. Насколько другой была бы моя жизнь, если бы этого обмана Америки никогда не было!!!

ВНИМАНИЕ: Итак, выясняется, что вся "банда" Мюллера незаконно почистила свои телефоны прямо перед их проверкой, как обычно ссылаясь на "несчастный случай". Так же как и Лживая Хиллари, которая разбила свои телефоны молотком И УДАЛИЛА СВОИ ПИСЬМА!

Не должен ли Энди Маккейб вернуть 700 000 долларов, которые лживая Хиллари Клинтон незаконно передала ему на политическую кампанию его жены, в то время как Хиллари находилась под следствием ФБР, а Маккейб был главой ФБР??? Просто спрашиваю?

Отправленный бюллетень не засчитают, если вы проголосуете на участке. Не позволяйте незаконно отобрать ваш голос!

СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА: Чтобы убедиться, что ваш бюллетень ПОДСЧИТАН, подпишите и отправьте его ЗАРАНЕЕ. Когда начнется голосование, приходите на свой избирательный участок, чтобы узнать, ПОДСЧИТАН ли он. ЕСЛИ НЕТ, ГОЛОСУЙТЕ!…

Афера с незапрашенными бюллетенями — серьезная угроза нашей демократии, и демократы это знают. Почти все недавние выборы с использованием этой системы, даже с меньшим количеством бюллетеней для подсчета, закончились катастрофой. Много утраченных бюллетеней и фальсификаций!

Потрачено столько времени и денег, а теперь выясняется, что расследование Мюллера — это сплошное НАДУВАТЕЛЬСТВО!

Похоже, латиноамериканцы горячо поддерживают президента Трампа!

Сонный Джо опять отпустил журналистов по домам в 9 утра. Между тем, я, ваш любимый президент, сегодня вечером поеду в Рино, штат Невада, завтра сделаю три остановки в Лас-Вегасе, а в понедельник отправлюсь в Калифорнию и Аризону. И не волнуйтесь, во вторник мы не сбавим темп!

Пока я совершаю поездки по стране, Джо спит в своем подвале, говоря фейковым СМИ, чтобы они "отдохнули". Если вы журналист, освещающий кампанию Сонного Джо, вы, по сути, ушли на пенсию!

Только что приземлился в Неваде, но на борту президентского самолета посмотрел самый жуткий ТВ-ролик, который я когда-либо видел. Команда Убогого Джо разместила рекламу, в которой я говорю что-то невообразимое о солдатах, стоя над их могилами. Это ЛЖИВАЯ ВЫДУМКА. ПОЛНОЕ ВРАНЬЕ!

…Леворадикальные маньяки, поддерживающие Джо Байдена, сжигают флаги и скандируют: "Америка никогда не была великой". Но мы знаем правду: Америка — самая уникальная нация на земле, и наша судьба благословлена Богом!

Джо Байден не может УПРАВЛЯТЬ нашей страной, потому что он не верит в нашу страну. На съезде Байдена они назвали Америку безнравственной, грешной нацией, обреченной на гибель и страдания. Они даже убрали слова "Под Богом" из клятвы — дважды…

Я сделал больше за 47 месяцев президентства, чем Сонный Джо Байден за 47 лет!

Я переизбираюсь, чтобы Невада процветала, преступники сидели за решеткой, а будущее принадлежало АМЕРИКЕ, а НЕ Китаю. Если мы победим, ПОБЕДИТ АМЕРИКА! Если победит Байден, победит Китай. Если победит Байден, победят бунтовщики, анархисты и поджигатели. ГОЛОСУЙТЕ!

https://twitter.com/Tramp_Rus – цинк (на канале выходит полный перевод всех твиттов Трампа).

Очевидно, что по мере приближения к ноябрю, накал подобного трэша будет расти по экспоненте.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6167885.html

Метки: байден, выборы, США, Трамп, юмор

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 790 651
    Нехресть 14 сентября 2020 в 10:40

    Пошла грызня крыс за сухарь.
    На этих выборах победит тот кто выборы проиграет. Он не будет ответственен за исчезновение страны.

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  • 32986 28664
    Вячеслав 14 сентября 2020 в 10:54

    “…самая уникальная нация…” Да уж… Такая уникальная, что там все женихи с невестами, перед свадьбой, сначала идут к врачам на предмет сравнивания состава крови… Если что не так, то разбегаются…

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