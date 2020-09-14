1957.«Земля,забытая временем»(Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции).Ч. 3.Усть-Вихоревка
Временное жилище рыбаков на берегу реки Ангары
Дом Е.Н. Чунина (вид со двора)
Ворота и часть дома со сторны двора
Деревянный самодельный диван в доме Е.Н. Чунина
Кровать, покрытая кошмой в доме Е.Н. Чунина
Часть дома Е.М. Погодаевой с жолобом для стока воды
Е.М. Погодаева у скамейки для точки пил
Женщина в пальто старого покроя (вид спереди)
Женщина в пальто старого покроя (вид сзади)
Чуман – лукошко из бересты для мелочи