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1957.«Земля,забытая временем»(Второй этнографический отряд Ангарской экспедиции).Ч. 3.Усть-Вихоревка

09:33. 14 сентября 2020 131 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Временное жилище рыбаков на берегу реки Ангары
Временное жилище рыбаков на берегу реки Ангары

Рыбак Е. Банщиков
Рыбак Е. Банщиков

Рыбак Е. Банщиков1
Рыбак Е. Банщиков

Самолов
Самолов

Самолов
Самолов

Вытаскивание самолова
Вытаскивание самолова

Морды для ловли рыбы
Морды для ловли рыбы

Дом Е.Н. Чунина (вид с улицы)
Дом Е.Н. Чунина (вид с улицы)

Дом Е.Н. Чунина (вид со двора)
Дом Е.Н. Чунина (вид со двора)

Ворота и часть дома со сторны двора
Ворота и часть дома со сторны двора

Двухэтажный амбар
Двухэтажный амбар

Деревянная ступа с пестом
Деревянная ступа с пестом

Дверь в доме Е.Н. Чунина
Дверь в доме Е.Н. Чунина

Деревянный самодельный диван в доме Е.Н. Чунина
Деревянный самодельный диван в доме Е.Н. Чунина

Кровать, покрытая кошмой в доме Е.Н. Чунина
Кровать, покрытая кошмой в доме Е.Н. Чунина

Часть дома Е.М. Погодаевой с жолобом для стока воды
Часть дома Е.М. Погодаевой с жолобом для стока воды

Е.М. Погодаева у скамейки для точки пил
Е.М. Погодаева у скамейки для точки пил

Одеяла.
Одеяла

Потник - наматрасник
Потник – наматрасник

Женщина в пальто старого покроя (вид спереди)
Женщина в пальто старого покроя (вид спереди)

Женщина в пальто старого покроя (вид сзади)
Женщина в пальто старого покроя (вид сзади)

Концы полотенец
Концы полотенец

Чуман - лукошко из бересты для мелочи
Чуман – лукошко из бересты для мелочи

Источник: https://humus.livejournal.com/7389965.html

Метки: история, Россия, фото, экспедиция, этнография

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