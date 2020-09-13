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“Захар Прилепин. Уроки русского”: Урок №110. Антисоветский вандализм шагает по России

09:13. 13 сентября 2020 52 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Советское наследие — архитектурное в том числе — такая же важная часть культурного кода россиян, как и досоветская. Любой антисоветизм — это русофобия и преступление против российской государственности, культуры и будущего. Чтобы изжить или хотя бы приостановить тот беспредел, который творится то на Украине, то в Польше, то в Чехии, то в Прибалтике, нам нужно для начала изжить это у себя самих, в России. Потому что десоветизацией в России начали заниматься первыми… Как это произошло, в какие формы вылилось и каким образом декоммунизация продолжается до сих пор?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qG_KrApw-CI

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