Советское наследие — архитектурное в том числе — такая же важная часть культурного кода россиян, как и досоветская. Любой антисоветизм — это русофобия и преступление против российской государственности, культуры и будущего. Чтобы изжить или хотя бы приостановить тот беспредел, который творится то на Украине, то в Польше, то в Чехии, то в Прибалтике, нам нужно для начала изжить это у себя самих, в России. Потому что десоветизацией в России начали заниматься первыми… Как это произошло, в какие формы вылилось и каким образом декоммунизация продолжается до сих пор?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qG_KrApw-CI