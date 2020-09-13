Сводки от ополчения Новороссии 13 сентября 2020
- 16:50 Взрыв на позициях 14-й бригады ВСУ: сводка (ФОТО, ВИДЕО).
- 15:55 Надо было стрелять: ВСУ под Шумами достраивают свои позиции (ФОТО, ВИДЕО).
- 03:00 Результаты тестирования боевиков ВСУ на коронавирус вызвали переполох (ВИДЕО).
Взрыв на позициях 14-й бригады ВСУ: сводка (ФОТО, ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано одно нарушение дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня.
Во время проведения работ по обозначению знаками минной опасности границ минных полей между позициями 1-го батальона 14-й бригады ВСУ был зафиксирован один взрыв.
В рамках координационного механизма, а также для недопущения провокаций украинская сторона в СЦКК оперативно уведомлена о данных фактах.
Предположительной причиной взрыва стала детонация противопехотной мины при ее установке.
По данному факту командованием бригады проводится служебное разбирательство. Сведения о пострадавших в результате взрыва уточняются.
Также наблюдателями Миссии ОБСЕ отмечено нахождение двух военнослужащих 30-й омбр вблизи участка разведения в районе н. п. Золотое на бывших позициях ВСУ.
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Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и находятся в постоянной готовности оперативно реагировать на любые изменения обстановки, при поступлении приказа командования.
За прошедшие сутки силами МЧС ЛНР во взаимодействии с Народной милицией ликвидировано 48 пожаров.
Через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на территорию Республики прибыло 2 464 человека, на территорию Украины убыло 1 176 человек. На пункте пропуска оказана медицинская помощь 12 гражданам.
Действующее перемирие продолжает способствовать восстановлению гражданской инфраструктуры Республики.
При содействии подразделений Народной милиции, представителей СЦКК, МЧС ЛНР и наблюдателей СММ ОБСЕ сотрудниками строительных организаций продолжились работы по планировке площадок пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое», проведено оборудование асфальтированного покрытия проезжей части, прокладка коммуникаций электроснабжения, а также бурение скважин водоснабжения.
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Вчера в зоне ответственности 14-й бригады ВСУ был зафиксирован взрыв, причиной которого стала детонация противопехотной мины при ее установке в районе н. п. Крымское.
По уточненным данным, в результате происшествия противник понес небоевые потери. Пострадавший от взрыва сержант Фоменко с множественными осколочными ранениями был доставлен в 59-й военный госпиталь Северодонецка.
Из материалов разбирательства установлено, что командир батальона Кравченко отдал указания группе саперов на установку дополнительных минно-взрывных заграждений.
По данному факту командованием бригады проводится разбирательство в отношении командира 1-го батальона Кравченко, действия которого привели к трагическим последствиям.
В начале текущих суток противник совершил огневую провокацию в районе н. п. Крымское. Боевики 3-го батальона 14-й бригады открыли огонь из АГС-17, произведя три выстрела в направлении н. п. Желобок.
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Опасаясь применения дисциплинарных мер воздействия, командиры подразделений ВСУ скрывают факты травмирования личного состава. Следовательно, не оформляются соответствующие документы на получение дополнительных страховых выплат за полученные увечья.
Сокрытие командованием 25-й бригады фактов травмирования военнослужащих привело к отказу личного состава инженерно-саперной роты от выполнения приказа на проведение инженерных работ по разминированию местности в зоне ответственности 1-го батальона в районе н. п. Болотенное.
Тем не менее командир батальона Панский доложил начальнику штаба бригады Качану о разминировании местности и готовности карты минных полей к их передаче подразделению в период ротации.
Командир 2-го батальона 25-й бригады Сущенко в рамках подготовки к ротации, не желая бесплатно передавать подготовленные позиции последователям, решил закопать систему траншей батальона в районе н. п. Артём и станции Огородной, для чего решил на безвозмездной основе привлечь инженерную технику коммунального предприятия «Жилстрой Сервис».
Под давлением военных директор предприятия Шевцов был вынужден оказать содействие, выделив два экскаватора и бульдозер. Вместе с тем по его указанию главный инженер Богатиков организовал написание коллективной жалобы от работников предприятия командованию бригады об угрозах физической расправы со стороны военных в случае отказа от выполнения инженерных работ.
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После задержания военнослужащих 1-го батальона 30-й бригады, осуществлявших незаконную деятельность по производству и сбыту наркотических веществ в районе н. п. Золотое, с целью проведения разбирательства на командный пункт бригады прибыл командующий «ООС» Кравченко.
В ходе опроса личного состава рабочей группой выявлен факт отсутствия 78 военнослужащих, в нарушение приказа штаба «ООС» о запрете отпусков. Командир батальона Петренко доложил, что личный состав батальона направлен в ППД н. п. Яворов с целью подготовки казарменного фонда для размещения личного состава после вывода соединения из зоны «ООС».
Однако члены комиссии на основании поступившей анонимной информации вскрыли обман и установили факты направления военнослужащих в отпуска по семейным обстоятельствам за денежный взнос в размере от 5 до 10 тысяч гривен.
Факты поборов денежных средств с личного состава также отмечаются в 17-й отдельной танковой бригаде. По указанию комбрига Миколайчука в рамках борьбы с дизентерией и коронавирусной инфекцией, распространяющейся среди танкистов, продслужбой соединения организовано получение 10 тысяч комплектов одноразовой посуды.
Узнав про требуемые штабом соединения заявки, предприимчивые командиры танковых батальонов и бригадной артиллерийской группы организовали сбор денежных средств с подчиненных военнослужащих в размере 200 гривен с человека. Командование бригады еще не информировано об инициативе комбатов, намеренных обогатиться за счет предусмотрительности комбрига, но рядовые солдаты уже публикуют реальную информацию о положении дел в подразделении и поборах денежных средств в открытых источниках, что однозначно приведет к негативным последствиям для украинских коррупционеров.
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Надо было стрелять: ВСУ под Шумами достраивают свои позиции (ФОТО, ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Эдуарда Басурина.
Нашей разведкой отмечаются регулярные нарушения со стороны вооруженных формирований Украины первого пункта дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия, а именно — запрета на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, под которыми, согласно договоренностям, подразумеваются попытки изменить исходное позиционное размещение войск и дополнительное инженерное оборудование позиций.
Так, наша система видеонаблюдения вновь зафиксировала проведение инженерных работ боевиками 503-го батальона 35-й бригады в районе н. п. Шумы по дооборудованию своих позиций.
Более того, наблюдатели Миссии ОБСЕ в своем отчете от 12 сентября 2020 года фиксируют факт проведения инженерных работ в районе н. п Шумы.
Напомним, что ранее Миссией ОБСЕ в отчете от 6 сентября 2020 года была отмечена позиция ВСУ также в районе н. п. Шумы.
Мы требуем от международных наблюдателей зафиксировать факты нарушений, а также добиться выполнения от Украины взятых на себя обязательств по проведению заявленной ранее совместной инспекции СЦКК при содействии Миссии ОБСЕ.
Наблюдателями Миссии ОБСЕ выявлены факты размещения подразделениями ВСУ вооружения и военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории, что является нарушением достигнутых договоренностей и подвергает опасности жизнь и здоровье мирных жителей.
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Миссия ОБСЕ подтверждает факты размещения семи единиц вооружения и военной техники из составов 35-й, 79-й, и 53-й бригад в жилых районах временно подконтрольных украинским вооружённым формированиям н. п. Константиновка, Марьинка, Красногоровка, Славное, Березовое, Новотроицкое, Новогригоровка.
В нарушение третьего пункта дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня о запрете размещения техники в населенных пунктах и на объектах гражданской инфраструктуры за прошедшие сутки выявлено:
из состава 35-й обрмп:
- ► в жилом районе н. п. Константиновка — одна боевая бронированная машина.
из состава 79-й одшбр:
- ► в н. п. Марьинка — одна боевая бронированная машина на приусадебном участке;
- ► в н. п. Красногоровка — одна бронированная разведывательная машина;
- ► в н. п. Славное — один бронетранспортер;
- ► в жилом районе н. п. Березовое — одна боевая машина пехоты.
из состава 53-й омбр:
- ► в жилом районе Новотроицкое — один бронетранспортер;
- ► в н. п. Новогригоровка — одна боевая машина пехоты на приусадебном участке.
Зафиксировано активное применение противником средств РЭБ.
Мобильной группой из состава 305-го отдельного батальона РЭБ в зоне ответственности 53-й бригады ВСУ в районе н. п. Новоселовка Вторая и Гранитное подавлялись каналы управления и навигации БПЛА ОБСЕ. Кроме подавления БПЛА ОБСЕ, боевики 53-й бригады обстреляли беспилотник Миссии из стрелкового оружия в районе н. п. Гранитное.
Прикрываясь перемирием, противник продолжает укрепление фортификационных сооружений.
Также отчетом СММ ОБСЕ от 12.09.2020 года подтверждается продление траншеи протяженностью 5 м вблизи н. п. Шумы в зоне ответственности 35-й обрмп.
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Представительство ДНР в СЦКК при содействии Миссии ОБСЕ продолжает мониторинг ситуации с безопасностью, обеспечивая непрерывное функционирование Донецкой фильтровальной станции и насосной станции первого подъёма Южно-Донбасского водовода в районе н. п. Васильевка.
За прошедшие сутки сотрудниками МЧС на территории Донецкой Народной Республики проведено 12 обследований территорий. Уничтожен один взрывоопасный предмет.
При содействии заместителя председателя Общественной палаты ДНР Екатерины Мартьяновой военнослужащие НМ приняли участие в обустройстве детской площадки в городском парке города Дебальцево.
Подразделения Народной милиции продолжают нести боевое дежурство, ведя наблюдение за противником и строго соблюдая режим прекращения огня, в готовности к адекватным действиям на возможные провокации украинской стороны.
Благодаря профессиональным действиям личного состава подразделений ПВО НМ по проведению комплексной защиты от нападения с воздуха и своевременному обнаружению и уничтожению беспилотных аппаратов противника нами отмечается нехватка штатных БПЛА в подразделениях 35-й бригады.
Так, по нашим данным, для получения разведывательных сведений о нахождении патрулей Миссии ОБСЕ и контроля маскировки позиций в районе н. п Шумы командир 503-го батальона Сухаревский получил указания на осуществление полетов БПЛА в районах н. п. Шумы и Дзержинск.
Однако в связи с отсутствием на вооружении штатных летательных аппаратов из-за их потерь, командование батальона просит помощи у волонтёров. По просьбе боевиков, волонтеры обещают поставить в батальон три БПЛА типа «Мэвик Про».
Подобные летательные аппараты противника неоднократно уничтожались нашими подразделениями ПВО при нарушении воздушного пространства Республики. Так, последний такой БПЛА был уничтожен 8 сентября в районе н. п. Зайцево.
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Кроме этого, беспилотные летательные аппараты украинскому командованию нужны для отслеживания за действиями националистов, которые продолжают препятствовать действующей власти Украины в реализации мирных процессов.
В настоящее время обеспокоенное командование штаба «ООС» насчитывает в зоне ответственности 503-го батальона 35-й бригады до тридцати радикалов из состава националистической организации ДУК «Правый сектор»*.
По информации от местных жителей, в н. п. Дзержинск националисты открыто призывают население участвовать в митингах против инициативы повторного проведения совместной инспекции в районе н. п. Шумы с требованием поддержать их в акциях против решений офиса президента и объявлении импичмента Зеленскому.
Нашей разведкой отмечается начало проведения противником мероприятий в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.
Так, от источников в администрации «Донецкой ОГА» стало известно о возмущениях жителей н. п. Тарамчук действиями боевиков механизированного батальона 17-й танковой бригады ВСУ, которые для обеспечения подчиненных подразделений дровами вырубили около 200 метров лесопосадки.
Также отмечен факт очередного пожара на позициях 24-го батальона «Айдар» 53-й бригады в районе н. п. Новотроицкое.
Установлено, что причиной пожара стало возгорание сухой травы в ходе розжига костра тремя националистами в состоянии алкогольного опьянения. В результате неспособности «айдаровцев» локализовать пожар, огонь распространился на территорию площадью до 2-х га. Огнем уничтожен автомобиль КрАЗ, БМП-1, а также военное имущество. В отношении командира батальона и трех военнослужащих сотрудники службы правопорядка проводят служебное разбирательство.
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*Запрещенная в РФ экстремистская организация
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Результаты тестирования боевиков ВСУ на коронавирус вызвали переполох (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
По данным наблюдателей ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня со стороны противника не зафиксировано.
Подразделения Народной милиции продолжают нести боевое дежурство, ведя наблюдение за противником и строго соблюдая режим прекращения огня, находясь в готовности к адекватным действиям на возможные провокации украинской стороны.
Нашей разведкой зафиксированы факты размещения боевиками ВСУ вооружения и военной техники вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.
Так, во дворе жилого дома н. п. Дружба боевики 24-й бригады разместили два БТР-70, а в приусадебном участке н. п. Невельское выявлено нахождение расчета противотанкового ракетного комплекса «Конкурс» из состава 54-й бригады.
Кроме этого, по приказу командования «ООС» боевики ВСУ продолжили блокировать работу наблюдателей СММ ОБСЕ.
Помимо проведения провокационных обстрелов в районе н. п. Шумы, направленных на недопущение вскрытия новых позиций 35-й бригады в районе н. п. Шумы патрулем Миссии, командование «ООС» поставило задачу силами двух мобильных групп от 305-го отдельного батальона РЭБ и роты РЭБ 35-й обрмп подавить станциями Р-934Б и «Буковель-АД» каналы управления и навигации БЛА СММ ОБСЕ.
Данная операция украинской стороны достигла своей цели — в результате глушения беспилотный летательный аппарат Миссии потерял управление и упал в лесном массиве на подконтрольной Украине территории. По имеющимся у нас данным, беспилотник уже обнаружен украинскими боевиками из 35-й бригады и передан в штаб соединения.
Также для недопущения фиксации наблюдателями ОБСЕ факта размещения тяжёлого вооружения и бронетехники на позициях 54-й бригады командир 25-го отдельного мотопехотного батальона Матюшко заранее приказал установить знаки о минной опасности на маршруте следования патруля ОБСЕ.
Данные факты также подтверждаются официальным отчетом СММ ОБСЕ от 11 сентября.
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По данным нашей разведки, по линии медицинской службы командованию «ООС» поступил доклад о резком увеличении количества инфицированных коронавирусом среди военнослужащих 35-й бригады ВСУ.
Так, из 300 боевиков, сдавших тест на коронавирус с 8 сентября, положительный результат получили 285 человек. Ответственный за проведение тестов в 35-й бригаде начальник лаборатории военного госпиталя младший лейтенант медицинской службы Синицкий был срочно вызван в штаб «ООС» для выяснения обстоятельств и проверки его профессиональной пригодности.
Находясь на грани нервного срыва в преддверии объяснений с высоким начальством, Синицкий не справился с управлением своего автомобиля «DAEWOO» и совершил столкновение с гражданским автомобилем «Hyundai» в районе н. п. Артемовск. В результате столкновения водитель автомобиля «Hyundai», 1953 г. р., погиб на месте, находившийся в салоне ребенок 2010 г. р. с многочисленными травмами доставлен в больницу. Военный медик Синицкий с черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами доставлен в госпиталь н. п. Часов яр.
Боевики 36-й и 56-й бригад все чаще выражают недовольство своими командирами на страницах социальных сетей и в интернет-мессенджерах. В своих сообщениях боевики приводят в пример случаи вымогательства и издевательств со стороны командного состава, а также факты сокрытия командованием небоевых потерь ВСУ и низкий уровень продовольственного обеспечения личного состава.
С целью выявления каналов утечки служебной информации командование «ООС» направило в 36-ю и 56-ю бригаду комиссии по защите гостайны, кроме того СБУ задержала трех боевиков из 36-й бригады по подозрению в разглашении служебной информации.
В ходе работы комиссии по защите гостайны в подразделениях 56-й бригады установлен факт самовольного оставления части пятью боевиками, которые по данным комиссии причастны к разглашению служебной информации в социальных сетях. В настоящее время ведется их розыск.
Широкий общественный резонанс, который вызвали вопиющие факты нарушения со стороны ВСУ дополнительных мер по перемирию в районе н. п. Шумы, продолжает использоваться украинскими националистами для саботажа мирного процесса. Активную помощь в этом им оказывают оппозиционные силы, подконтрольные Порошенко, а также украинские СМИ и пропагандисты, которые открыто призывают боевиков ВСУ саботировать приказы Верховного Главнокомандующего Украины и вести охоту на представителей СЦКК Народных Республик.
Таким образом, проводимая оппозиционными силами Украины политика, направлена на демонстрацию общественности факта отсутствия влияния Офиса (Администрации) президента на политические процессы в стране и ситуацию в зоне «ООС».
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