«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным наблюдателей ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано одно нарушение дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня.

Во время проведения работ по обозначению знаками минной опасности границ минных полей между позициями 1-го батальона 14-й бригады ВСУ был зафиксирован один взрыв.

В рамках координационного механизма, а также для недопущения провокаций украинская сторона в СЦКК оперативно уведомлена о данных фактах.

Предположительной причиной взрыва стала детонация противопехотной мины при ее установке.

По данному факту командованием бригады проводится служебное разбирательство. Сведения о пострадавших в результате взрыва уточняются.

Также наблюдателями Миссии ОБСЕ отмечено нахождение двух военнослужащих 30-й омбр вблизи участка разведения в районе н. п. Золотое на бывших позициях ВСУ.

Читайте также: «Открыт огонь», — экстренное заявление Армии ЛНР

Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и находятся в постоянной готовности оперативно реагировать на любые изменения обстановки, при поступлении приказа командования.

За прошедшие сутки силами МЧС ЛНР во взаимодействии с Народной милицией ликвидировано 48 пожаров.

Через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на территорию Республики прибыло 2 464 человека, на территорию Украины убыло 1 176 человек. На пункте пропуска оказана медицинская помощь 12 гражданам.

Действующее перемирие продолжает способствовать восстановлению гражданской инфраструктуры Республики.

При содействии подразделений Народной милиции, представителей СЦКК, МЧС ЛНР и наблюдателей СММ ОБСЕ сотрудниками строительных организаций продолжились работы по планировке площадок пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое», проведено оборудование асфальтированного покрытия проезжей части, прокладка коммуникаций электроснабжения, а также бурение скважин водоснабжения.

Читайте также: Вы не понимаете, это другое! — о том, как молчат европейские СМИ после жёсткого разгона митинга «Жёлтых жилетов» во Франции

Вчера в зоне ответственности 14-й бригады ВСУ был зафиксирован взрыв, причиной которого стала детонация противопехотной мины при ее установке в районе н. п. Крымское.

По уточненным данным, в результате происшествия противник понес небоевые потери. Пострадавший от взрыва сержант Фоменко с множественными осколочными ранениями был доставлен в 59-й военный госпиталь Северодонецка.

Из материалов разбирательства установлено, что командир батальона Кравченко отдал указания группе саперов на установку дополнительных минно-взрывных заграждений.

По данному факту командованием бригады проводится разбирательство в отношении командира 1-го батальона Кравченко, действия которого привели к трагическим последствиям.

В начале текущих суток противник совершил огневую провокацию в районе н. п. Крымское. Боевики 3-го батальона 14-й бригады открыли огонь из АГС-17, произведя три выстрела в направлении н. п. Желобок.

Читайте также: «ВКонтакте» обошла блокировку на Украине

Опасаясь применения дисциплинарных мер воздействия, командиры подразделений ВСУ скрывают факты травмирования личного состава. Следовательно, не оформляются соответствующие документы на получение дополнительных страховых выплат за полученные увечья.

Сокрытие командованием 25-й бригады фактов травмирования военнослужащих привело к отказу личного состава инженерно-саперной роты от выполнения приказа на проведение инженерных работ по разминированию местности в зоне ответственности 1-го батальона в районе н. п. Болотенное.

Тем не менее командир батальона Панский доложил начальнику штаба бригады Качану о разминировании местности и готовности карты минных полей к их передаче подразделению в период ротации.

Командир 2-го батальона 25-й бригады Сущенко в рамках подготовки к ротации, не желая бесплатно передавать подготовленные позиции последователям, решил закопать систему траншей батальона в районе н. п. Артём и станции Огородной, для чего решил на безвозмездной основе привлечь инженерную технику коммунального предприятия «Жилстрой Сервис».

Под давлением военных директор предприятия Шевцов был вынужден оказать содействие, выделив два экскаватора и бульдозер. Вместе с тем по его указанию главный инженер Богатиков организовал написание коллективной жалобы от работников предприятия командованию бригады об угрозах физической расправы со стороны военных в случае отказа от выполнения инженерных работ.

Читайте также: Порошенко и Зеленский зря надуваются от гордости за искоренение русского языка, — Сатановский

После задержания военнослужащих 1-го батальона 30-й бригады, осуществлявших незаконную деятельность по производству и сбыту наркотических веществ в районе н. п. Золотое, с целью проведения разбирательства на командный пункт бригады прибыл командующий «ООС» Кравченко.

В ходе опроса личного состава рабочей группой выявлен факт отсутствия 78 военнослужащих, в нарушение приказа штаба «ООС» о запрете отпусков. Командир батальона Петренко доложил, что личный состав батальона направлен в ППД н. п. Яворов с целью подготовки казарменного фонда для размещения личного состава после вывода соединения из зоны «ООС».

Однако члены комиссии на основании поступившей анонимной информации вскрыли обман и установили факты направления военнослужащих в отпуска по семейным обстоятельствам за денежный взнос в размере от 5 до 10 тысяч гривен.

Факты поборов денежных средств с личного состава также отмечаются в 17-й отдельной танковой бригаде. По указанию комбрига Миколайчука в рамках борьбы с дизентерией и коронавирусной инфекцией, распространяющейся среди танкистов, продслужбой соединения организовано получение 10 тысяч комплектов одноразовой посуды.

Узнав про требуемые штабом соединения заявки, предприимчивые командиры танковых батальонов и бригадной артиллерийской группы организовали сбор денежных средств с подчиненных военнослужащих в размере 200 гривен с человека. Командование бригады еще не информировано об инициативе комбатов, намеренных обогатиться за счет предусмотрительности комбрига, но рядовые солдаты уже публикуют реальную информацию о положении дел в подразделении и поборах денежных средств в открытых источниках, что однозначно приведет к негативным последствиям для украинских коррупционеров.

Читайте также: Бронетехника и вертолёты армии России выдвинулись в район объектов армии США в Сирии (+ВИДЕО, ФОТО)