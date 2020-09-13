В очередном прямом эфире «Соловьев Лайв» мы с ведущим и коллегой по радиоэфирам Романом Головановым и экспертом по химическому оружию Игорем Никулиным обсуждали уже порядком поднадоевшую, но, к сожалению, самую громкую на сегодня тему – ситуацию вокруг Алексея Навального.

➡️ Что происходит?

➡️ Почему Германия ведёт себя столь странным образом, деля противоречивые заявления?

➡️ И даже делает заявления о новых образцах сверхсмертельного биологического оружия, от которого никто не умирает?

➡️ Кто стоит за разворачивающейся провокацией?

➡️ Какие итоговые конечные цели ставят себе режиссёры этогй драмы?

То что эти цели находятся за горизонтом – в этом сомневаться не приходится.

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Источник: https://nstarikov.ru/solovev-live-navalnyi-germanija-i-ssha-119199