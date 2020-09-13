Соловьев.Live: Навальный, Германия и США
В очередном прямом эфире «Соловьев Лайв» мы с ведущим и коллегой по радиоэфирам Романом Головановым и экспертом по химическому оружию Игорем Никулиным обсуждали уже порядком поднадоевшую, но, к сожалению, самую громкую на сегодня тему – ситуацию вокруг Алексея Навального.
➡️ Что происходит?
➡️ Почему Германия ведёт себя столь странным образом, деля противоречивые заявления?
➡️ И даже делает заявления о новых образцах сверхсмертельного биологического оружия, от которого никто не умирает?
➡️ Кто стоит за разворачивающейся провокацией?
➡️ Какие итоговые конечные цели ставят себе режиссёры этогй драмы?
То что эти цели находятся за горизонтом – в этом сомневаться не приходится.
Источник: https://nstarikov.ru/solovev-live-navalnyi-germanija-i-ssha-119199