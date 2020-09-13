“Бесполезное образование”

"Бесполезное образование"

О подводных камнях учебы российских граждан в турецких ВУЗах.(с) Сергей Октябрев https://cherkessk.sm.news/bespoleznoe-obrazovanie-89061/ – цинкПроблема на мой взгляд сложнее и одними рассказами о подводных камнях учебы за границей не ограничивается. Необходимо повышать уровень и качество отечественного образования на том же Северном Кавказе, если действительно стоит проблема оттока людей в турецкие ВУЗы. Одного рассказа о том, как плохо там – мало. Необходимы условия здесь, чтобы потом не жаловаться, что "жажда теологического образования толкает людей ехать учиться в Турцию, где они могут оказаться втянуты в террористические организации". Так что проблема тут порождена не только желанием "выучить чадо за границей", но и объективными проблемами российского образования, которыми в том числе пользуются и джихадисты, заманивая людей в свои сети. Если для общества и государство это образование бесполезное, то это не значит, что кое-кто другой не извлечет из него пользу.Ну и само собой нельзя не отменить, что допуская проникновение клерикализма в образование, стоит ли после этого удивляться, когда различные "теологические науки" начинают служить прикрытием в том числе и для антигосударственной деятельности.Так что проблема системная и выходит далеко за пределы бесполезности турецких дипломов для выходцев с Северного Кавказа.

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Бронетехника и вертолёты армии России выдвинулись в район объектов армии США в Сирии (ФОТО, ВИДЕО)

Бронетехника Вооружённых сил России под прикрытием вертолётов контролирует обстановку в зоне соприкосновения с американскими силами на северо-востоке Сирии. Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из САР. Маршрут движения колонны российских войск проходил вдоль десятикилометровой зоны в направлении Айн-Джисер и обратно. В ходе патрулирования российские военнослужащие осмотрели десять населенных пунктов, а также проверили два пункта незаконного нахождения сил Международной антитеррористической коалиции во главе с США в регионе. Читайте также: Удар по российским военным в Сирии: «Несокрушимый» спасает наших бойцов — репортаж РВ (ФОТО, ВИДЕО)

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Помпео и Талибан

Помпео и один из представителей Талибана на переговорах в Дохе.Что примечательно на этой фотографии, так это то, что не попало в "протокольный снимок".Представители Талибана демонстративно сидели, пока Помпео терпеливо ждал фотографии.Как правильно подобрать ракурс.А мне похрен на Помпео, я просто посижу.Это опять же к вопросу о протокольном фотографировании. Талибан чувствует свою силу и считает возможным даже на переговорах троллить США.Ну а если ты слаб как Вучич, то тогда приходится униженно сидеть на стуле перед столом Трампа. Лишнее напоминание о том, что в современном мире уважают только силу и ничего более.Относительно самих переговоров, которые проходят примерно через 19 лет после вторжения США в Афганистан и оккупации этой страны.1. Администрация Трампа стремиться добиться подписания соглашения между правительством Афганистана и Талибаном до выборов, чтобы с одной стороны преподнести вывод войск как выполнение предвыборных обещаний Трампа, а сам вывод представить так, что США добились мира в Афганистане и уходят не потому что проиграли.2. Сами переговоры являются еще одним шагом к уже неизбежной легализации Талибана, хотя формально Талибан до сих пор числится террористической группировкой. Но по политическим контактам талибов заметно, что с ними уже разговаривают как с неизбежной частью политического будущего Афганистана.3. Когда террористы побеждают, они становится стороной в переговорах. История с Талибаном достаточно ярко показала, чего стоит тезис "правительство не ведет переговоры с террористами". С победившими террористами приходится вести, если конечно нет желания еще лет 10 побегать по горам.4. После целой серии внешнеполитических неудач, администрация Трампа пытается набрать хоть каких-то результатов под выборы – договор Израиля и ОАЭ, анонс договоренностей Израиля с Бахрейном, переговоры в Дохе с Талибаном. В текущих реалиях и это сойдет за победу, раз по основным направлениям полный провал.5. США очень нужен хоть какой-то договор, так как Трамп уже анонсировал дальнейший вывод войск из Афганистана, а без договора с Талибаном, этот вывод будет однозначно трактоваться как бегство, что не даст США спасти лицо. Поэтому, воротя нос, Вашингтон вынужден уламывать Талибан заключить договор с правительством.6. Чтобы продвинуть эту сделку, США очень сильно надавили на Кабул, чтобы тот выпустил несколько сотен пленных боевиков Талибана, в том числе принимавших участие в организации терактов. Иначе Талибан просто отказывался разговаривать с правительством, требуя выполнения американских обещаний. Требуя от США.7. Чтобы осуществить эту встречу, всего правительство было отпущено 5000 боевиков Талибана. Талибан в свою очередь освободил около 1000 пленных афганских солдат.8. НАТО также анонсирует, что при дальнейшем выводе войск США из Афганистана, контингент НАТО в этой стране будет сокращаться.Эмир Катара перед переговорами подарил Помпео футболку.Главе политического офиса Талибана ничего не подарили.Представитель правительства Афганистана и представитель Талибана.Делегации Талибана и правительства Афганистана друг напротив друга.Делегация правительства Афганистана.

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