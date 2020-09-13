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Сделали лучше немцев. Похороны России были преждевременны

18:36. 13 сентября 2020 66 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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Год назад мы рассказали о старте опытно-промышленной эксплуатации первой российской газовой турбины большой мощности, которая должна потеснить немецкую и американскую продукцию. На сегодня испытания завершены, и отечественная турбина продемонстрировала крайне любопытные характеристики, которые подтверждают – тот, кто хоронил российскую промышленность, явно поторопился.

00:00 Вступление
00:30 Нужна турбина!
01:40 Новости недели
02:47 Первая готова
03:51 Немцы заволновались
04:53 Россия вернулась!
06:26 Время назад

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OAGqOyfBZH0

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