В Хабаровске вчера состоялся очередной митинг с требованиями вернуть Фургала в Хабаровск и судить его там судом присяжнных.К маршу по городу на этот раз присоединились сторонники Платошкина требующих освобождения Платошкина, поэтому красных флагов было больше чем обычно.Также можно было отметить сторонников Навального, с стандартными речевками "Мы здесь власть" и "Путин-вор".Также были замечены флаги националистов и флаг Южной Осетии.Власти уже традиционно особо не мешали еженедельному маршу по Хабаровску, придерживаясь линии "Ну ходят и ходят".На Украине недовольны увеличением красных флагов на митингах в Хабаровске.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6166443.html