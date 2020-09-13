Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AubAiHSHRgs
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Комментарий
— Как мне пересесть с ишака Эго на жеребца Духовности? — спросил ученик Ходжу Насреддина.— Для этого нужно пересечь пустыню Самоотречения на верблюде Смирения, — ответил мудрец.
— Авессалом Подводный
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