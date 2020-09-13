«Мы здесь власть» — многотысячная колонна протестующих идёт по улицам Минска (ФОТО, ВИДЕО)
Как сообщала «Русская Весна», в Минске сегодня проходят массовые акции протеста, несмотря на то, что со дня президентских выборов прошло уже больше месяца. Интенсивность протестов, вопреки ожиданиям, не стихает.
Задержания протестующих, которые начались в белорусской столице примерно в обед, не повлияли на численность так называемого марша героев — так польские координаторы называют сегодняшнюю манифестацию.
На кадрах ниже можно увидеть, как выглядит район Стелы героев в центре города. Сегодня вокруг монумента нет спецтехники, только довольно скромное оцепление.
На любительском видео, снятом из квартиры в районе жилого комплекса «Каскад», видна многотысячная колонна людей, которые скандируют: «Мы здесь власть».
Напомним, часть протестующих уже выдвинулась в посёлок Дрозды. «Русская Весна» рассказывала, почему этот элитный район стал целью оппозиции на сегодня.
В сторону Дроздов выдвинулась колонна автозаков и армейских грузовиков. Только что стало известно, что движение транспорта, за исключением общественного, в сторону посёлка перекрыто.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1600003818