В развале СССР приняли непосредственное участие ставленники Горбачева Эдуард Шеварднадзе и Александр Яковлев. Яковлев, именуемый «архитектором перестройки» помогал разваливать страну изнутри, а Шеварднадзе – снаружи. Александр Яковлев внушал Горбачеву мысли о бесперспективности социализма и сыграл главную роль в том, что получилось из произведенной «перестройки» и ее роли в разрушении СССР. Сложно переоценить роль Яковлева в развале СССР. Об этом можно судить из интервью «Независимой газете» в 1998 г. бывшей советницы Р. Рейгана по обороне и внешней разведке Джины Киркпатрик. Она выделила именно Александра Яковлева, как одного из выдающихся исторических личностей. «Я думаю, что он очень интересный человек и сыграл огромную и важную роль. Я надеюсь, что он знает, что я так считаю». Пример прекрасной дружбы советского руководства с руководством внешней разведки США!

Эдуард Шеварднадзе был назначен министром иностранных дел СССР в 1985 году, с этого момента начала работать связка Горбачев-Шеварднадзе, направленная на сближение с Западом, а если говорить точнее: на сдачу своих позиций Америке.



1 июня 1990 года Эдуард Амвросиевич подписал соглашение, по которому США безвозмездно получали более 47 тысяч квадратных километров акватории Берингова моря, богатые рыбой и углеводородами.



Об уроне для страны, который причинил курс этих двух советских «деятелей» Горбачева и Шеварднадзе можно судить по цитате из воспоминаний бывшего президента США Дж. Буша-старшего:



«Мы сами не понимали такой политики советского руководства. Мы готовы были дать гарантии, что страны Восточной Европы никогда не вступят в НАТО, и простить многие миллиарды долларов долгов, однако Шеварднадзе даже не торговался и со всем согласился без предварительных условий. То же по границе с Аляской, где мы ни на что не рассчитывали. Это был дар Божий».

Курс Горбачева на сближение с Западом

После долгих лет «холодной войны» Михаил Сергеевич решил сменить внешнеполитический курс и шаг за шагом стал сдавать все укрепляемые десятилетиями советские позиции. Дружественные акты между США и СССР на деле представляли собой односторонние уступки со стороны Советского Союза и были губительными для суверенитета страны.



Был подписан упомянутый Договор РСМД, выведены советские войска из Восточной Европы и Афганистана, тотально разрушались многолетние контакты с бывшими союзниками. СССР очень быстро был вытеснен из находившихся ранее под его контролем мировых регионов, и это привело к катастрофическим геополитическим и экономическим потерям.



В декабре 1989 года на Мальте Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш заявили по итогам встречи, что их страны больше не являются противниками.

Что «поимел» с такого невыгодного для страны «сближения» Горбачев?

Ответ очевиден, если оценить материальное состояние Михаила Сергеевича.



В 2007 году Горбачёв приобрел в Баварии целый замок, помимо этого он владеет еще двумя виллами за рубежом. Одна — в Сан-Франциско, другая — в Испании, дачей в Подмосковье с участком площадью в 68 га. И это только малая часть из того, что официально зарегистрировано, не говоря уже о валютных счетах и драгоценностях.



На вопрос: «Откуда такие богатства?» ответил американский экономист и публицист, бывший помощник министра финансов в правительстве Р. Рейгана Пол Крэг Робертс в интервью газете «Известия» в 2007 году: Робертс как-то задал вопрос помощнику министра обороны США по международным вопросам:



«Каким образом США заставляют другие страны плясать под свою дудку?». Ответ был простым: «Мы даем их руководителям деньги. Мы покупаем их руководителей».



Помимо денег, Михаил Сергеевич получил еще награды и медали от США. К примеру, 1990 году он получил Нобелевскую премию мира, которую «выхлопотал» для него Р. Рейган. А в сентябре 2008 года Горбачев был удостоен медали Свободы за «окончание холодной войны» и 100 тысяч долларов от США.

Экономика

Экономика Союза также планомерно и методично разваливалась, конечно, не без помощи «перестройки».



Итогом правления М. Горбачева стала потеря управляемости производством, финансами, денежным обращением; дефицит бюджета к 1989 году – более 64 миллиарда рублей; проблемы с продовольственным обеспечением населения; сокращение объемов производства, рост цен и безработицы; рост государственного внешнего долга и стремительный рост государственного внутреннего долга.



Просто удивительно, с какой прицельной точностью руководителем страны наносились удары по экономике.

Итоги правления

Михаил Сергеевич находился у руля огромной державы всего 6 лет. И за это время он сумел превратить страну в руины, продав, все, что было можно своим американским «друзьям».



Вот краткие итоги его деятельности на посту руководителя СССР в цифрах:



внешний долг страны увеличился в 5,5 раз;

золотой запас уменьшился в 11 раз;

официальный курс доллара стал 90 рублей вместо 0,64 рубля;

темпы роста экономики упали с положительных до минус 11%;

стремительный рост преступности. Количество умышленных убийств в 1989 году было в полтора раза больше, чем число погибших советских воинов в Афганистане за 10 лет.



Наша планета



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