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БЕЗВИЗ! Европейская приманка для белорусских протестов (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

11:43. 13 сентября 2020 106 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=E6_fUqxAF1A

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 5249 3517
    чужой 13 сентября 2020 в 12:02

    Если бы давали печенье и трусы с кружавчиками, то это другое дело.

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  • 1850 1638
    Александр 13 сентября 2020 в 12:47

    Нет, сегодня другой план. “Призвать чиновников к ответу”. Зайти на огород к АГЛ. Поход в Дрозды (что-то вроде московской “Рублёвки”). Карты захвата посёлка тремя колоннами опубликованы у “Нехты” и “БГМ”. В программе возможны изменения.

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