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Если бы давали печенье и трусы с кружавчиками, то это другое дело.
Нет, сегодня другой план. “Призвать чиновников к ответу”. Зайти на огород к АГЛ. Поход в Дрозды (что-то вроде московской “Рублёвки”). Карты захвата посёлка тремя колоннами опубликованы у “Нехты” и “БГМ”. В программе возможны изменения.