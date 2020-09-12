Федор полетел в космос, а Юра стал наблюдателем на выборах.PS. У нас на этот раз выборы совсем скучные и без интриги. Победит очевидно действующий губернатор набрав 70 или 80%. Если бы допустили кандидата от КПРФ, губернатор бы набрал 60-65. Вот и вся интрига. С другой стороны, после 5 лет местного политического трэша, при текущем губере хотя бы что-то серьезно делать по городу начали, что собственно и объясняет популярность Развожаева, который на контрасте с провалившим все дебоширом Овсянниковым выгодно смотрится.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6164785.html