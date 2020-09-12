Главная » Видео, История, Мировоззрение

“Убивал ли Иван Грозный своего сына?”. Е.Ю.Спицын на канале “Звезда” в программе “Скрытые угрозы.

12:22. 12 сентября 2020 72 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

#МПГУ #Спицын #ЭкспертыМПГУ #СМИ

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9MH0QBUQ12E

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Иван Грозный был одним из самых гуманных правителей Европы. Разоблачаем мифы.
...в равной мере западном сознании Иван Грозный предстает, как ни с ... до велика. Подробности убийства Иваном Грозным своего сына растиражированы в тысячах экземпляров художниками...ворвались в мирно спящую слободу, убивали невинных жителей, насиловали женщин, ...
Мальхан о книге А. Бушкова „ИВАН ГРОЗНЫЙ. Кровавый поэт”
... Новгороде.Именно Иван Грозный справедливо считается ... «Царь Иван Грозный с опричниками»?Грозный там ещё...Иваном Грозным своего сына. Причём – разоблачается весьма аргументировано.Кстати, именно после написания картины «Иван Грозный убивает своего...
Кто создал царю Ивану Грозному репутацию маньяка?
..., что «Иван Грозный даже не подозревал, что он убил своего сына». То есть... Но и это не все… Иван Грозный убивает своего сына. Картина И.Е. Репина Владимир... знают одно из самых известных: «Иван Грозный убивает своего сына». На самом деле полотно великого......
Иван Грозный не убивал своего сына
...убийства царем Иоанном Васильевичем Грозным своего сына царевича Иоанна до недавнего...известна под упрощенным названием «Иван Грозный убивает своего сына», обер-прокурор Святейшего ...убийства царем Иоанном Васильевичем Грозным своего сына царевича Иоанна...
25 августа 1530 года родился Иван Васильевич Грозный
...".Миф 3. "Сыноубийца" Подробности «убийства» Иваном Грозным своего сына растиражированы в тысячах экземпляров художниками... ворвались в мирно спящую слободу, убивали невинных жителей, насиловали женщин, отрезали...
Андрей Фурсов: «Иван Грозный, как и Сталин, – один из самых оболганных правителей России»
«Грозный не убивал своего сына — тому нет никаких доказательств. По ... Владимир Путин заявил, что Иван Грозный, возможно, не убивал своего сына, а стал жертвой навета...? — Путин прав в том, что Грозный не убивал своего сына — тому нет никаких доказательств......

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)