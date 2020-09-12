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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 сентября 2020

10:24. 12 сентября 2020 44 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Фото: Reuters
Террористы из группировки “Хайат Тахрир Аш-Шам”* готовят провокации с применением отравляющих веществ в южной части сирийского Идлиба, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич, передает РИА Новости.
“В российский центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки “Хайат Тахрир Аш-Шам”* провокации с применением отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации”, — сказал Гринкевич.
Он добавил, что по имеющейся информации, террористы планируют провести постановочные съемки в районе высоты Джебель-Завия с привлечением репортеров зарубежных СМИ для последующего распространения публикаций в интернете, ближневосточных и западных СМИ с обвинениями в адрес правительственных сил САР в применении химоружия против мирного населения.
* Террористическая организация, запрещенная в России.

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Гриб огня и дыма над Идлибом: ВКС РФ прилетели за «Аль-Каидой» (ФОТО, ВИДЕО)

Гриб огня и дыма над Идлибом: ВКС РФ прилетели за «Аль-Каидой» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Как сообщалось, в пятницу, 11 сентября, боевые самолёты ВКС России нанесли удары по вражеским объектам в западной части сирийской провинции Идлиб.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

«Нанесены авиационные удары по лагерю подготовки боевиков группировки «Хурас ад-Дин» («Аль-Каида»*) на северо-западе Идлиба. В результате ударов был уничтожен ангар с техникой и склад боеприпасов, уничтожено не менее пяти военных транспортных средств и около трёх десятков членов НВФ», — сообщил офицер.

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*Запрещённая в РФ террористическая организация

Гриб огня и дыма над Идлибом: ВКС РФ прилетели за «Аль-Каидой» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Гриб огня и дыма над Идлибом: ВКС РФ прилетели за «Аль-Каидой» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

По данным разведки: враг готовится отрезать кусок Сирии

По данным разведки: враг готовится отрезать кусок Сирии | Русская весна

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, в зоне деэскалации Идлиб боевиками группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* готовятся провокации с применением боевых отравляющих веществ. 

Террористы совместно с известными псевдоправозащитниками «Белые Каски» и репортерами зарубежных СМИ планируют проведение постановочных съемок в районе высоты Джебель-Завия для последующего обвинения правительства Сирии на международном уровне. 

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник из САР. 

«Не исключено, что таким способом турки через радикалов пытаются решить основную проблему Идлиба, которая мешает туркенизации провинции», — заявил офицер.

«В свое время турки пообещали жителям и боевикам провинции расширить территорию Идлибской зоны деэскалации до ее прежних размеров и вернуть бандформированиям земли людей, которые сейчас проживают на территории, подконтрольной официальному Дамаску.

Подтверждением тому может служить отказ турецкой стороны перенести 8,10,12 посты наблюдения, по факту находящиеся уже на сирийской территории», — добавил военнослужащий.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция

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