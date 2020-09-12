По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, в зоне деэскалации Идлиб боевиками группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* готовятся провокации с применением боевых отравляющих веществ.

Террористы совместно с известными псевдоправозащитниками «Белые Каски» и репортерами зарубежных СМИ планируют проведение постановочных съемок в районе высоты Джебель-Завия для последующего обвинения правительства Сирии на международном уровне.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник из САР.

«Не исключено, что таким способом турки через радикалов пытаются решить основную проблему Идлиба, которая мешает туркенизации провинции», — заявил офицер.

«В свое время турки пообещали жителям и боевикам провинции расширить территорию Идлибской зоны деэскалации до ее прежних размеров и вернуть бандформированиям земли людей, которые сейчас проживают на территории, подконтрольной официальному Дамаску.

Подтверждением тому может служить отказ турецкой стороны перенести 8,10,12 посты наблюдения, по факту находящиеся уже на сирийской территории», — добавил военнослужащий.

Читайте также: В Сирию вторглись сотни танков и БТРов (+ФОТО, ВИДЕО)

*Запрещенная в РФ террористическая организация