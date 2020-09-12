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Радиоэфир Анна Шафран и Олег Матвейчев. О Гиперборее (отрывок)

18:34. 12 сентября 2020 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Прекрасный отрывок из радиопередачи! Давно пора вводить в научный оборот те многочисленные факты, которые явным образом свидетельствуют о глубокой, по сравнению с Западом, древности народов России. Как и о том, что славянские языки – предки языков европейских.

Долой разрушительное для России западничество, в какой бы ипостаси оно ни присутствовало на нашей земле!




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5209293.html

Метки: археология, Германия, Европа, Запад, история, лукашевич, народ, Россия, русский, Украина, язык

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