Радиоэфир Анна Шафран и Олег Матвейчев. О Гиперборее (отрывок)
18:34. 12 сентября 2020 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Прекрасный отрывок из радиопередачи! Давно пора вводить в научный оборот те многочисленные факты, которые явным образом свидетельствуют о глубокой, по сравнению с Западом, древности народов России. Как и о том, что славянские языки – предки языков европейских.
Долой разрушительное для России западничество, в какой бы ипостаси оно ни присутствовало на нашей земле!
Долой разрушительное для России западничество, в какой бы ипостаси оно ни присутствовало на нашей земле!
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