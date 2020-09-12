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Муляж “Союза Архитекторов”

15:03. 12 сентября 2020 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Очередное сезонное обострение.
"Союз Архитекторов России" запустил "конкурс" https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/09/12/839674-v-rossii-obyavili-konkurs-na-re-ispolzovanie-mavzoleya-lenina на "ре-использование Мавзолея Ленина".
За этим эвфемизмом скрывался очередной высер https://360tv.ru/news/tekst/na-etot-raz-poluchitsja/?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=soyuz-arhitektorov-obyavil-konkurs-na-luch&utm_content=43367161 на тему выноса Ленина из Мавзолея.
После того как начала подниматься волна общественного внимания к "Союзу архитекторов", инициаторы конкурса трусливо его удалили со своего сайта.
Предлагаю считать инициаторов конкурса из "Союза Архитекторов России" трусливыми пидорасами – мелко нагадили и в кусты.
Почетного президента Бокова можно заменить каким-нибудь муляжом. Можно из хлебного мякиша.


На странице "конкурса" уже подчистили за собой https://uar.ru/contests/vserossiyskiy-konkurs-na-luchshuyu-kontseptsiyu-re-ispolzovaniya-mavzoleya-v-i-leninu/


А про баннер на сайте забыли. Эй, клоуны, подтирайте за собой тщательнее и учитесь готовить дежурные высеры к 7 ноября тщательнее.

UPD. После периода колебаний, ссылку снова восстановили.
https://uar.ru/contests/vserossiyskiy-konkurs-na-luchshuyu-kontseptsiyu-re-ispolzovaniya-mavzoleya-v-i-leninu/
А там теперь можно скачать программу "конкурса":

Цель конкурса.
Нахождение Вождя Великой Октябрьской Социалистической Революции В.И. Ленина в Мавзолее на Красной площади в Москве, в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого, входит в противоречие с современными представлениями о фиксации «вечной памяти» и является нарушением русской православной традиции, а также воли самого Вождя.

<…>

По мнению большинства историков, решение мумифицировать тело вождя для его сохранения в вечности в Мавзолее на Красной площади, принадлежит И.В. Сталину, культ личности которого был развенчан сразу после его кончины еще в средине прошлого столетия.
Совершенно очевидно, что в будущем тело В.И. Ленина будет предано земле, в соответствии с его пожеланием и русской православной традицией. Что тогда станет с Мавзолеем, шедевром архитектора А.В. Щусева, главный смысл которого – достойная и эффектная демонстрация объекта особой значимости? Чем может стать опустевший Мавзолей, по своему назначению обращенный в вечность? Проблему ре-использования шедевра Щусева необходимо решать превентивно, чтобы перезахоронение вождя происходило одновременно с возрождением Мавзолея к новой «вечной жизни».

(c) куратор проекта Коробьева

Превентивно надо решать вопрос с "Союзом Архитекторов".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6163912.html

Метки: антикоммунизм, идиоты, Ленин, Мавзолей

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