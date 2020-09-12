Но что-то изменилось в методичках. И постаревшие «освободители личности» от «гнёта государственной идеологии» вдруг заговорили на языке Нины Андреевой! Они вдруг, не покраснев, изрекли, что нельзя поступаться принципами. Честь – заговорили они – дороже экономических преимуществ. Погибнуть в бою за своё государство, защищая его независимость и святую территориальную целостность – долг каждого, особенно молодого… Из людей, обучивших не одно поколение эгоизму и цинизму, поискам только личной выгоды во всём – вдруг полился ими же высмеиваемый столько лет махровый пафос…

Старые, забытые и ошельмованные сто раз, высмеянные глумливым тоном слова о чести и доблести, о святости территориальной целостности, о служении Отечеству в наши дни обильно льются из пасти у тех, кто десятилетиями учил молодёжь их презирать . Из непромытых ртов тех, кто с конца 80-х уверял и заклинал: главное – эгоизм и материальный достаток. Отпадение окраин от твоей страны – благо: «хватит их кормить». В армии служат только дураки – учили они. Патриотизм – последнее прибежище негодяев – учили они. Главное – личный достаток – учили они. И мы с 1987 года привыкшие от них это слышать – стали воспринимать это как шум холодильника, идущий от этих человекообразных предметов…



Может быть, они изменились? Покаялись? Осознали, что были не правы? Нет. В своём отношении к России они не сдвинулись ни на миллиметр. Просто весь пафос о чести, достоинстве, верности предкам, защите территориальной целостности – адресован антиросскийским государствам.

Они, вопреки призыву старого анекдота, не хотят снимать крестика или надевать трусы. Они считают, что и так сойдёт: стоять в медиапространстве голыми, крещёными и обрезанными…

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Я не буду им уподобляться, и сыпать через слово «честью» и «достоинством», «солидарностью» и «гражданским мужеством». Напомню один раз, что к тотальному предательству своей страны призывали исторически-недавно ЭТИ ЖЕ САМЫЕ люди. Они говорили о «недопустимости кровопролития», и тут же требовали пролить море крови, чтобы «раздавить гадину».



Пресловутая «слезинка ребёнка» их не волнует, если речь идёт о русском ребёнке. Или сербском. Или осетинском. Или вообще – о том ребёнке, который не включён в методички наёмных плакальщиков.

Я, не прибегая к их махровому амбивалентному пышному пафосу, просто объясню, откуда корни явления, что в психическом мире человека ПО-НАСТОЯЩЕМУ разделяет людей.

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Человеческая цивилизация родилась вместе с абстрактным разумом и росла вместе с ним. А что такое абстрактный разум? Способность формулировать ОБОБЩАЮЩИЕ идеи.

Из этого общего принципа и родилась склонность обобщать себя с другим человеком, «Я» с другими «Я». Появились, а потом окрепли представления о некоем обобщённом человеке, человеке вообще, идея человека, отделённая от естественно-зоологического эгоизма особи.

Возникло сперва предложение, а потом и требование «чувствовать чужую боль, как собственную». Я не сделаю сенсации, если скажу, что животному миру это совершенно не свойственно. Изначально боль – сигнальная система особи, автономная. Она – как проводной телефон – сообщает о неблагополучии тела. К другим телам эти провода не подключены, и почувствовать чужую боль в прямом смысле слова мы не можем.

Мы можем её только ВООБРАЗИТЬ. Но для этого требуется развитое абстрактное мышление. То есть способность сознания формулировать, а затем принимать обобщённые идеи. Сформировать представление о боли вообще, а не только собственной, телесной.

И в итоге, на пике обобщения практик, родился коммунизм. Слово истрёпанное, многим неприятное, а я за слова не цепляюсь. Я говорю о сути. Об идее, что человек не имеет право плохо поступать с другим человеком. Важна не только лично-твоя сытость, но и, обобщая, сытость каждого. Не только твой личный комфорт, но и комфорт для каждого. Стыдно пользоваться благами, которые другим недоступны…

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Эта предельность обобщения – один полюс. Другой – зоопсихология «нижнего этажа». Она ничего не обобщает, не умеет и не хочет, она исходит из личных удобств.

Базовый полюс убеждений: "есть вещи, которые люди не должны, не имеют права делать с другими людьми".

Обратный ему базовый полюс: " Есть я – и они. И что бы с ними не делали – мне это безразлично, если меня не касается. И мне это нравится, если это мне выгодно.

Это породило базовую идею капитализма, рынка (за слова не держусь – заменяйте, какими хотите) об уникальности судьбы, недопустимости обобщения и обобществления. В самом деле, если у меня много, а я со всеми поделюсь – так у меня останется мало!

Отсюда и базовые расхождения в понимании "Свободы".

В социализме Свобода есть вовлечённость на правах равенства. Если тебе не хуже других, ты не урезан в правах – то ты считаешься свободным. Проще говоря: свобода есть отсутствие рабов.



В капитализме Свободу понимают, как произвол силы. Побеждай – и пользуйся. Проиграл – обслуживай, как расходный материал, свободу победителей. Проще говоря: свобода есть возможность рабовладельца делать, что ему вздумается, не оглядываясь на "тиранов".

Редко можно встретить человека, в котором та или иная психическая система представлена в чистом виде. Это крайние случаи, в подавляющем большинстве людей, они сосуществуют в той или иной пропорции. Стремление к процветающей уникальности, отрыву от неудачников – обычно сосуществует с «милосердием, иногда стучащимся в сердца». Человек, как правило, хочет быть победителем, верхушкой пищевой цепи, доминирующим хищником – но и справедливым тоже хочет быть.

Вопрос – что преобладает. Что побеждает в конфликте интересов.

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Что касается российских прозападных либералов, то эти существа давно и прочно сделали свой выбор. Цель жизни – личное обогащение любой для окружающих ценой. Что же касается слов, то ЛЮБЫЕ слова только дымовая завеса, способ отвлечения внимания.

«Достоинство» человека в том, чтобы всех объегорить и по чужим спинам в «дамки» вылезти. Но вылезание по головам наверх – сложная игра, и в ней эгоисты используют самые разные приёмы. Когда выгоду сулит глумление над патриотизмом и принципами – они глумятся. Когда выгоду сулит обратное – они начинают паясничать в другую сторону. И то и другое они делают, как актёры, отрепетировавшие роль.

Их профессия – стяжатели. А роли они могут играть любые, профессионалу-стяжателю не привыкать менять маски. В их речах территориальная целостность России не была святой, и сейчас такой не стала. Подумаешь, распад страны! Велика ли беда?!

Зато территориальная целостность искусственно отрезанных от России кусков – другое дело. Тут берётся словарик «Самых благородных слов и самых священных понятий» – и зачитывается с первой буквы до последней. Как в школе учили – «с выражением»…

Нас пытаются развести, как лохов. Это – цель. Средство же – водопады призывов, воюще взывающих ко всему светлому и высокому, что только есть в человеке. Мы с изумлением слышим от апологетов крысиного выбора, что честь, достоинство, патриотизм, нация, Бог – вовсе не средство обмана наивных! Они вдруг стали резко важны и святы. Вчера не были, а сегодня стали…

И вот уже писательница, получившая «нобелевскую премию за чужие воспоминания о войне», подвывавшая, как это плохо – умирать за Родину и идеалы, терять молодую жизнь ради державной химеры – ратует за то, чтобы «мальчики» пролили свою кровь ради чести. Потому что, оказывается, честь – превыше всего. Если «честь» против Лукашенко, а не против дудаевских каннибалов…

Ей подвывает писатель Драгунский, из Москвы:

«…я выражаю самую горячую и сердечную поддержку борьбе народа Беларуси за свободу, право, справедливость и, главное, за свою честь. Против унижения репрессиями и ложью. На «Мосту Победы» в Москве, на постаменте с фигурой солдата-защитника родины, написано: «За нашу честь и свободу, вперед на врага!»



Честь — вот что на первом месте; вот главный двигатель протеста, вот что поднимает волну благородной ярости — и я верю, что народ Беларуси сумеет полной мерой ответить за поругание своей человеческой, демократической, национальной чести. Сумеет восстановить свободу и справедливость….Ваше дело правое — победа будет за вами».

Ой, что ж это за лозунги? Не из Великой ли Отечественной войны? Чего ж вы в лице так переменимшись? Не вы ли десятилетиями учили нас, что «усатый тиран» «завалил трупами» немецких «освободителей»? А теперь оттуда, от «усатого тирана» лозунги приворовываете?

Ишь как понесло проституток в пафосе: «на постаменте с фигурой солдата-защитника родины, написано..,». И какую же Родину этот солдат защищал? И что было написано на постаментах снесённых ему памятников в Прибалтике, на Украине?

А главное, не вы ли учили всех вокруг, что снос таких памятников – акт освобождения от тирании?

Вы говорили, что важнее всего материальный рост уровня жизни, а все эти чести и верности – так, фуфло. Что же изменилось?

А изменилось вот что.

Стало очевидно, что никакого «роста материального уровня» путчи ваших покровителей не несут. Нет того «пряника», которым соблазняли в «перестройку».

Но проститутки на лету переобулись, и обнищание в странах побеждающих демократий встречают словами – «пусть беднее, зато честь и достоинство!».

А интересно, когда СССР разваливали – вы это говорили, а? Или тогда такие разговоры, с цитатами памятников солдатам-освободителям были «контрпродуктивны»?

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Суть зоопсихологии очень проста: отказ от формирующих принципы обобщений. Что рождает абсолютно беспринципное существо, которое, согласно заветам дарвинизма, приспосабливается к меняющейся обстановке.

Исходя из фундаментального, зоологическоего: если я не чувствую чужой боли, то её нет. А моя личная – есть. Доказательство: я её чувствую.

Поэтому, когда нацистские каратели убили на Донбассе ребёнка – это ничто. А если Драгунского где-то в Москве поставили в общую очередь за колбасой – то это вселенская скорбь. Ибо – ему же неприятно там стоять, он хочет без очереди! Неужели не понимаете?! Какие, нахрен, убитые дети, когда тут такая проблема, с быдлом гения уравняли в потреблении!!!

Нетрудно понять, что отказ от коммунизма, отрицание социализма – лишь внешнее и поверхностное проявление отказа от сформировавшего цивилизацию и человека абстрактного мышления. Возвращение всего аппарата мышления в слуги к биологической особи.

Цель мышления – не познание Вселенной, а выискивать для своей особи «вкусняшки». За успехи или неуспехи в этом поиске мышление хвалят или ругают. Умный – это Порошенко, который у всех всё украл во время приватизации: умеет жить. А дурак – это Никола Тесла, сделавший сотни открытий, но умерший в полной нищете[1].

Как пиранья чует кровь за километры, так и Алексиевичи и Драгунские чуют поживу даже издалека. Они туго знают, за что печатающие доллары погладят по головке, а за что врежут хлыстом дрессировщика. Оттого они не просто говорят прямо-противоположные вещи о чести и достоинстве, но и делают это с собачьей услужливой умильностью.

Циник, бравирующий цинизмом – не настоящий циник, он скорее разбудит в людях опасение, чем усыпит его. Настоящий, подлинный и законченный циник – это святоша в белых одеждах, постоянно взывающий к «самому светлому», чтобы залезть в чужой карман. Настоящий циник не скажет ни одного циничного слова. Он – на словах – постоянно за людей и за культуру. Он обладает мощностью полицейской сирены в обличении пороков.

Но только там, где ему это выгодно. С предоплатой он мастерски обличит соринку в глазу, без предоплаты не видит там бревна. Совершенно удалённые и отвлечённые вопросы начинают его «живо интересовать», как только он чувствует, что тут есть шанс выслужиться перед «Князем мира сего». Циник вдруг становится «пламенным экологом» или «другом нищих», он вдруг видит нарушения закона – которые раньше в упор не замечал, каждый день проходя мимо…

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Функция приспособленчества предполагает включение и выключение поведенческих реакций в зависимости от личной заинтересованности. Когда Америке это нужно, миллиардеры – «соль земли и опора экономики», а когда нет – они «коррумпированные мерзавцы и упыри». Когда нужно – территориальная целостность дерьмо рядом с правом наций на самоопределение. А когда нет – то наоборот.

Когда это выгодно кукловодам – подделка выборов есть величайшее преступление, а когда невыгодно – выборы вообще проходят без всякого контроля, в темноте и неизвестности. Воля народа то важна – когда «народ» вывалил на нужные Америке погромы. А то вдруг совсем не важна, если речь идёт о крымском или греческом референдумах…

То «рассерженных горожан» надо слушать и конспектировать, а то вдруг надобно становится «раздавить гадину» силой оружия…

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Эти существа просто всюду ищут себе личную поживу. Их проституция – не от случая к случаю, а образ жизни. И образ мышления.

Есть хозяин[2] – уловишь его желание – получишь вкусняшку.

Не уловишь – можешь получить плёткой, или хуже: он тебя ПРОИГНОРИРУЕТ. Нобелевскую премию не выпишет в той ЧАСТНОЙ ЛАВОЧКЕ, которая раздаёт Нобелевки.

И бить не будет – больно ты ему нужен! Бить – всё-таки жест внимания, а он о тебе забудет, и это хуже, страшнее всего…

Во всех кликушах «революций Достоинства» это – единственная правда. Во всём остальном они врут, постоянно путая показания…

[1] Он отказался получать нобелевскую премию, которую ему предложили разделить с Эдиссоном, потому что видел что что "ученый мир" в начале 20-го века просто начал вырождаться.

[2]Согласно данным ежегодного списка миллиардеров по версии журнала Форбс и отчёта Global Wealth Report от банка Credit Suisse, озвученным на форуме в Давосе, 62 самых богатых человека мира владеют половиной всех материальных активов, которые вообще принадлежат человеку. При этом мировая денежная система построена так, что все деньги мира на данный момент принадлежат этим 62 частникам, приватизировавшим планету.

В. Евлогин



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