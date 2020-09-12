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Эра двоечников настала. И они уже не стесняются ничего

12:27. 12 сентября 2020 237 просмотров 11 коммент. Опубликовал:
Эра двоечников настала. Эра, эпоха, чудовищное, могучее поколение двоечников и неучей. Нет, они и раньше были, но еще несколько лет назад они не так сильно бросались в глаза. Как-то стеснялись своей безграмотности, что ли. А сейчас они, такое ощущение, везде.



Они популярны. Безграмотные звезды. Косноязычные лидеры мнений. Не умеющие двух слов связать законодатели мод.

Все эти люди, которые никак не могут понять разницу между «тся» и «ться». Которые говорят «я думаю то, что». Говорят «координальный» вместе «кардинальный» — видимо, и Ришелье в их версии был «координалом». Которые заявляют, что «мне показалоСЯ», или «я разочаровалаСЯ». Никак не могут забыть кошмарное слово «вообщем». И другие, многие другие.




Они уже не стесняются ничего.

И ладно бы только блогеры были безграмотными. Блогеры вообще умудрились за краткое время своего существования сделать все возможные ошибки и покрыть себя любым известным позором, так что само слово «блогер» в нашем обществе носит пренебрежительно-несерьезный оттенок. На фоне понтов, самолюбования, воровства, накрутки подписчиков, откровенной грубости, глупости и хамства какая-то там безграмотность уже не выглядит как порок.

Но безграмотность проникла уже в святая святых – в СМИ. В место, которое держалось дольше всех. Где должна быть хоть какая-то редактура, хоть какой-то второй взгляд. Нет. Сами редакторы уже не знают, что к чему. И ладно бы модные журналы, нет – солидные политические издания на полном серьезе обсуждают вопросе о «приемнике Президента», хотя слово «приемник» — это, скорее, что-то из радионауки, в отличие от слова «преемник», которое и пишется, и читается по другому.

Всем наплевать на грамотность. Всем. Никакой вычитки, никакого свежего взгляда. Афиша с фильмом Нуртаса Адамбая заявляет о «фильме Нуртаса Адамбай» — хотя фамилия «Адамбай» прекрасно склоняется, прекрасно, так же, как и Хемингуэй. Но только в одном случае – если речь идет о персонаже мужского рода. Если бы это был фильм какой-нибудь Нургуль Адамбай – тогда склонять не следовало бы. Но не понимают разницы, не понимают.

Безграмотность везде и во всем. Неучи везде. Эти Неучи – лидеры мнений. Неучи – популярные блогеры. Неучи дают интервью и учат других жить. Люди, которые сами не удосужились научиться – учат других. Перевернутое время, ей-богу.

И вот я точно знаю, в чем причина. Все ведь просто — эти люди не читали в детстве, и не читают сейчас. И я точно знаю, что с этим делать. Точно знаю, как безграмотность лечится. Будь моя воля, я бы собрал в одном месте всех этих редакторов модных журналов. Всех этих блогеров. Этих безграмотных журналистов.

Всех этих пишущих людей, которых на пушечный выстрел нельзя подпускать к тексту. Всех этих молодых и дерзких. Собрал бы, и заставил читать. И читать не журналы. Не блоги. Не модных писателей, не какого-нибудь дебильного Коэльо, не какого-нибудь популярного Харари, который под видом откровения публикует кошмарный наукообразный бред.

Нет.

Чехова бы они у меня читали. Чехова, Антона Павловича. Возможно, тогда они бы узнали, что вот это кошмарное построение фразы «переступая порог ресторана, возникает ощущение, что ты дома» (реальная фраза, из казахстанского модного журнала) – так вот, это построение фразы называется «анаколуф», и его первым простебал безжалостно именно Чехов. И это ощущение переступает порог ресторана, а не ты, двоечник.

Чехова. Толстого. Шекспира в переводе Пастернака – и самого Пастернака. Каверина. Домбровского. Бунина. Вот кого.

А в интернет я бы им запретил заходить в принципе. До тех пор, пока не смогут правильно применить «тся» и «ться». Десять раз из десяти. Некоторые, наверное, никогда не смогли бы это сделать – но таким людям отлучение от Интернета только на пользу.

Да, я поступил бы именно так. Жаль, что такое вряд ли возможно.
Yerzhan Yessimkhanov
отсюда

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10613033.html

Метки: грамотность, общество, русский язык

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11 Комментариев » Оставить комментарий


  • 8747 7765
    Валерий 12 сентября 2020 в 12:52

    Дебиловатым быть сейчас не зазорно, а очень даже престижно. Ибо легкий налет дебиловатости говорит окружающим о финансовой успешности. Ну а дальше, как говорится, процесс обвальный: менее успешные (со меньшим достатком в семье) дети начинают копировать поведение более успешных (у кого в семье деньги прилично водятся) детей. Ну, а последние усиленно воплощают в жизнь домашние понты своих родителей “да я всех куплю!”.
    При таком раскладе хотеть учиться будут единицы

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    4
  • 11588 9420
    Айва 12 сентября 2020 в 12:55

    Поддерживаю всей душой!

    Ответить
    2
    • 22765 2731
      РусофилАйва 12 сентября 2020 в 13:58

      Да ну нах.
      Какой-то никому не нужный НИЩИЙ учитель грамматики жалуется на свою невостребованность.
      Так когда-то МАТЕРИЛИ Пушкина знатоки церковно-славянского.
      Так нельзя говорить…..
      НУ И НЕ ГОВОРИ……
      А мне конституция не запрещает….
      Пшёл в лес..

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      • 11588 9420
        АйваРусофил 12 сентября 2020 в 14:11

        Один учитель может пойти в любой лес, да и шут с ним. Но тут о правилах коммуникациии между людьми. Если им не следовать, нарушится передача смыслов. Тотальная агрессивная неграмотность разрушает язык. Утрата языка ведёт к утере национальной идентичности.

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        2
        • 22765 2731
          РусофилАйва 12 сентября 2020 в 14:18

          Ну и ?
          Утрачиваем пару раз в столетие.
          Ломоносов говорил на одном ,Пушкин на другом,Достоевский уже на третьем а рЫглюцинеры снова грамматику изменили и исчезли “яти”.
          Всё меняется.
          Но консервы-консерваторы от этого страдают.
          Им нужен или хруст французкой булки или советского батона….
          Вот только сами они НЕ НУЖНЫ.
          Планета (а не только Россия) живёт и развивается по иным правилам.
          А грамматика атавизм и архаика и уже часто глупость.
          Русский язык сложен и это НЕ ПРАВИЛЬНО.
          Значит не удобен и потому ПЛАНЕТА говорит на английском

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          -2
  • 6398 5982
    KT 12 сентября 2020 в 14:55

    И что?Это плохо?Да и причём здесь это.Язык это не то что нужно упрощать.

    Ответить
    1
  • 5694 4642
    Женечка 12 сентября 2020 в 15:01

    Автор ошибается в одном. Они читают и читают гораздо больше, чем раньше. Правда читают они комментики таких же неучей как и сами. А потом заявление о приеме на работу из трёх строчек написать не в состоянии. Составление документов (иногда судебных): сплошь ошибки там, где важна каждая запятая. Протоколы, акты и т.д. Список длиннейший. Ну и что, да? А это выливается в отказы, в иски, в просрочки платежей, в простои, срыв сроков и много чего еще…
    Чем провинились Коэльо и Харари мне тоже не ясно. О ценности их творчества конечно можно спорить, но для повышения грамотности Коэльо ничем не хуже прочей литературы для детей и юношества, а Харари так ещё и расширить словарный запас поможет.

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    1

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