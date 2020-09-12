В Париже сегодня идут массовые протесты "желтых жилетов" дополненные протестами против антикоронавирусных ограничительных мер.Протестующие дерутся в полицией и строят импровизированные баррикады.На текущий момент уже задержано более 150 человек.Президент Белоруссии Александр Лукашенко осудил насилие авторитарного режима Макрона против мирных протестующих и призвал к новым досрочным выборам для мирной передачи власти французской оппозиции. В случае отказа от диалога с оппозицией, Белоруссия может ввести санкции против французских багетов. Белорусский парламент готовится рассмотреть вопрос о признании Марин Ле Пен лидером французского народа.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6163466.html