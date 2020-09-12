Беспорядки в Париже. 12.09.2020
14:22. 12 сентября 2020 83 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В Париже сегодня идут массовые протесты "желтых жилетов" дополненные протестами против антикоронавирусных ограничительных мер.
Протестующие дерутся в полицией и строят импровизированные баррикады.
На текущий момент уже задержано более 150 человек.
Трансляция.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко осудил насилие авторитарного режима Макрона против мирных протестующих и призвал к новым досрочным выборам для мирной передачи власти французской оппозиции. В случае отказа от диалога с оппозицией, Белоруссия может ввести санкции против французских багетов. Белорусский парламент готовится рассмотреть вопрос о признании Марин Ле Пен лидером французского народа.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6163466.html