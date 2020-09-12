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А. П. Девятов. Мировые проекты. Перспективы светлые

09:33. 12 сентября 2020 94 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
О вынужденном выборе России.



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5207892.html

Метки: будущее, Ватикан, гуманизм, девятов, Европа, Запад, ислам, Китай, проект, Путин, Россия, США, цифровая

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