«За кого голосовать на текущих выборах?» – этот вопрос сегодня задают себе многие. Тем более, что впереди главные выборы текущего политического сезона – выборы в Государственную Думу 2021 года. Однако, список партий, который мы увидем в бюллетени, список идей, за которые мы сможем проголосовать – всё это решается на выборах осенью 2020 года. Вот почему крайне важно 13 сентября прийти на избирательные участки и отдать свой голос. За кого? Именно этот вопрос и задали мне как члену экспертного совета партии «За Правду» в эфире одного из местных рязанских каналов. Предлагаю видеозапись этой беседы вашему вниманию.

Хронометраж:

00:00 — Зачем Николай Стариков приехал в Рязань

02:09 — О книге «Сталин. После войны. 1949-1953»

05:59 — Мнение о «новом социализме»

08:59 — О программе партии «За Правду»

10:26 — О важности критики и замечаний

11:49 — Как Россия переживет кризисный период

14:42 — О необходимости появления новых сил и лиц во власти

15:53 — Что необходимо предпринять для улучшения жизни граждан России

18:06 — За кого нужно голосовать на выборах 13 сентября 2020

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Источник: https://nstarikov.ru/vybory-2020-stalin-partija-za-pravdu-119139