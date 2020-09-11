Выборы 2020, Сталин, партия «За Правду»
«За кого голосовать на текущих выборах?» – этот вопрос сегодня задают себе многие. Тем более, что впереди главные выборы текущего политического сезона – выборы в Государственную Думу 2021 года. Однако, список партий, который мы увидем в бюллетени, список идей, за которые мы сможем проголосовать – всё это решается на выборах осенью 2020 года. Вот почему крайне важно 13 сентября прийти на избирательные участки и отдать свой голос. За кого? Именно этот вопрос и задали мне как члену экспертного совета партии «За Правду» в эфире одного из местных рязанских каналов. Предлагаю видеозапись этой беседы вашему вниманию.
Хронометраж:
00:00 — Зачем Николай Стариков приехал в Рязань
02:09 — О книге «Сталин. После войны. 1949-1953»
05:59 — Мнение о «новом социализме»
08:59 — О программе партии «За Правду»
10:26 — О важности критики и замечаний
11:49 — Как Россия переживет кризисный период
14:42 — О необходимости появления новых сил и лиц во власти
15:53 — Что необходимо предпринять для улучшения жизни граждан России
18:06 — За кого нужно голосовать на выборах 13 сентября 2020
Источник: https://nstarikov.ru/vybory-2020-stalin-partija-za-pravdu-119139