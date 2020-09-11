Турция начала восстанавливать разрушенный аэропорт Триполи, находящийся на юге столицы Ливии. В то же время группировки боевиков нелегитимного Правительства национального согласия занимаются установкой мин в окрестностях воздушной гавани.

С помощью восстановленного аэропорта Анкара надеется расширить свое вмешательство в дела североафриканского государства. Стоит отметить, что увеличивать своё влияние на подконтрольных Файезу Сарраджу территориях Ливии через триполитанский аэропорт также планировала Италия, однако турки оказались проворнее.

Боевики ПНС информируют турецкую сторону о месте расположения мин, чтобы рабочие при необходимости могли обезвреживать минные поля. Само минирование необходимо для того, чтобы в нужный момент устроить очередную провокацию против Ливийской национальной армии. Террористы постараются обвинить силы Халифы Хафтара в нарушении режима перемирия и сфабрикуют очередной вброс, чтобы дискредитировать ЛНА перед мировым сообществом.

Напомним, недавно Турция также начала строительство военной базы в Мисурате. Кроме того, Анкара по-прежнему нарушает эмбарго ООН, продолжая поставлять боевикам ПНС вооружение и военную технику. Оказывая Файезу Сарраджу военную поддержку, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уже начал переговоры по поводу добычи нефти и газа на подконтрольных террористам территориях.