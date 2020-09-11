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Трамп заявил о наличии у США вооружений, о которых никто не знает

08:28. 11 сентября 2020 120 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Фото: Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть новейшие системы вооружений, о которых пока никто не знает, передает RT.

«У нас есть отличное оружие. Нет, я не говорю о секретной (информации. — ред.), я говорю о том, что мы создали… Наши ВС сильнее, чем когда-либо», — цитирует его ТАСС.

Трамп подчеркнул, что за последние 3,5 года на модернизацию Вооружённых сил США было выделено $2,5 трлн.

«У нас есть некоторые системы, о которых никто не знает. Честно говоря, мне кажется, будет лучше, чтобы так и продолжалось. У нас есть некоторые невероятные системы», — отметил американский лидер.

Ранее Трамп выразил надежду, что США не придётся применять своё вооружение.

Источник: http://voicesevas.ru/news/euro/54171-tramp-zayavil-o-nalichii-u-ssha-vooruzheniy-o-kotoryh-nikto-ne-znaet.html

Метки: в мире

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5079 4031
    Sergey64 11 сентября 2020 в 10:00

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    — Василий Иванович, откуда у тебя это всё?
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    Вот тут-то мне карта и попёрла!

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