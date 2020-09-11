Трамп заявил о наличии у США вооружений, о которых никто не знает
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть новейшие системы вооружений, о которых пока никто не знает, передает RT.
Трамп подчеркнул, что за последние 3,5 года на модернизацию Вооружённых сил США было выделено $2,5 трлн.
«У нас есть некоторые системы, о которых никто не знает. Честно говоря, мне кажется, будет лучше, чтобы так и продолжалось. У нас есть некоторые невероятные системы», — отметил американский лидер.
Ранее Трамп выразил надежду, что США не придётся применять своё вооружение.
Источник: http://voicesevas.ru/news/euro/54171-tramp-zayavil-o-nalichii-u-ssha-vooruzheniy-o-kotoryh-nikto-ne-znaet.html
Возвращается Чапаев из командировки в Англию. Одет с иголочки, в лимузине, на руках перстни с бриллиантами и полный багажник денег. Петька его удивлённо спрашивает:
— Василий Иванович, откуда у тебя это всё?
— Да так, Петька… В карты выиграл.
— Как это?!
— Захожу я в клуб. Смотрю — в очко режутся. Сел я за стол, взял карты. Стали играть. Один англичанин и говорит: “Очко!” Я ему: “Покажи!” А он: “Мы, джентльмены, верим друг другу на слово”.
Вот тут-то мне карта и попёрла!