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Тихановская – президент от Литвы

11:57. 11 сентября 2020 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Сейм Литвы вчера официально признал Тихановскую "президентом Белоруссии". Также сейм Литвы осудил "незаконный союз, навязываемый Белоруссии Россией" и потребовал от России не вмешиваться в белорусские дела. Литва Strong!
Сама Тихановская после избрания в литовском сейме, поддержала введение санкций против Белоруссии.
Собственно, налицо использование куклы Тихановской в качестве белорусского варианта Гуайдо в условиях планов Запада по оказанию длительного давления на Лукашенко, в том числе и через марионеточного самоназначенного "президента" признанного страной НАТО.
Вероятность того, что Тихановская будет чем-то управлять в Белоруссии стремится к нулю, так как даже в находящейся в намного худшей экономической ситуации Венесуэле, США так и не смогли привести Гуайдо к власти, что уж говорить о Белоруссии, которая находится под боком у России.
Само собой, Тихановскую используют, чтобы всячески гадить Белоруссии, включая возможные попытки отжатия какой-либо государственной собственности, зданий посольств и тому подобное (на среднесрочную перспективу), но и это Лукашенко как-нибудь переживет.
С другой стороны, такие действия окончательно развяжут Лукашенко руки в плане зачистки оппозиции в самой Белоруссии, так как он будет резонно указывать на внешних заказчиков "мирных митингов" и марионетку Тихановскую, что оправдает для белорусских силовиков и сторонников Лукашенко любые репрессалии против поклонников "литовского президента", так как это позволит перевести внутренню угрозу в разряд внешних.

У части оппозиции, после разгрома президиума КС оппозиции, началась стадия торга – совещание политических партий Белоруссии, среди которых были и те, представители которых входили в КС, уже готовы на то, чтобы новые президентские выборы прошли через полгода.
Есть мнение, что на это совещание Батька положит также, как и на Координационный Совет оппозиции, куда Тихановская призвала вступать вообще всех. С учетом обстоятельств его теперь можно называть Координационный Совет Литовской оппозиции.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6161327.html

Метки: белоруссия, литва, лукашенко, нато, прибалтика, Россия, тихановская

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