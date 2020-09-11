Сильный взрыв прогремел в ночь на пятницу в иорданском городе Эз-Зарка, расположенном в 20 километрах от Аммана. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

В результате взрыва погибли два человека, еще трое — получили ранения.

По данным телеканала, взрыв прогремел на складе боеприпасов, после чего возник пожар. Военные оцепили район. Причиной взрыва, как предполагает СМИ, могла стать высокая температура или короткое замыкание.

Напомним, Иорданию не раз уличали в поддержке боевиков-исламистов, воюющих в Сирии.

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