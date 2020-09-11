Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 11 сентября 2020
- 14:10 ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, — источник (ФОТО, ВИДЕО).
- 11:07 Зачем Саудовской Аравии поддерживать Палестину в борьбе с Израилем.
- 07:31 Мощный взрыв на складе боеприпасов страны, поддерживающей боевиков в Сирии (ВИДЕО).
ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, — источник (ФОТО, ВИДЕО)
ВКС России нанесли удары по объектам террористов, расположенным на западе сирийской провинции Идлиб.
Об этом «Русской Весне» сообщил военный источник.
Кадры, переданные с места, свидетельствуют о том, что российская группировка продолжает успешно зачищать сирийские территории от экстремистов.
Официальных данных о потерях боевиков в технике и живой силе в настоящее время нет, «Русская Весна» следит за развитием ситуации.
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Зачем Саудовской Аравии поддерживать Палестину в борьбе с Израилем
Зачем Саудовской Аравии поддерживать Палестину в борьбе с Израилем
Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал Бин Фархан Аль Сауд официально объявил, что Саудовская Аравия выступает за восстановление Палестинского государства в границах 1967 года (то есть до начала Шестидневной войны) со столицей в Восточном Иерусалиме.
С одной стороны, это достаточно типичное заявления для арабского мира, которое многие страны региона публично повторяли не раз, в том числе и сама Саудовская Аравия. Но в данном случае есть немаловажные нюансы.
Не секрет, что США при содействии израильского лобби в Вашингтоне поддерживают курс Тель-Авива на восстановление отношений с некоторыми государствами арабского мира, а также защищают претензии Израиля на Восточный Иерусалим и Западный берег реки Иордан. Это является следствием той политики, которую проводит администрация Дональда Трампа.
Эта политика дуалистична — с одной стороны, США уже несколько лет последовательно сокращают свои обязательства на Ближнем Востоке и избавляются от роли регионального арбитра. С другой — узкокорыстные сделки с Израилем или монархиями Персидского залива преследуют сиюминутные экономические и внутриполитические цели, когда с одной стороны, администрация Трампа поддерживая Израиль укрепляет поддержку израильского лобби перед ноябрьскими выборами, а с другой — пытается добиться дипломатических успехов, которые позволяют Трампу заявлять, что его внешняя политика не была провальной.
Поэтому США игнорируют недовольство большинства региональных игроков сделкой Израиля и ОАЭ и продолжают поддержку кулуарных контактов Тель-Авива с монархиями Персидского залива. То, что США теперь уже не верховный арбитр над схваткой, а союзник одного из игроков, делает «большую игру» более фрагментированной, оставляя много возможностей конкурирующим державам.
Сделка ОАЭ и Израиля вызвала серьезное недовольство в Турции и Иране, которые конкурируют за лидерство в исламском мире и за роль главного защитника обездоленных палестинцев. Эта сделка усилила противоречия и внутри саудовской коалиции, увязшей в Йеменской войне. На фоне продолжающегося наступления движения «Ансар Аллах», сделка Израиля и ОАЭ вызвала протесты на территориях, находящихся под контролем сил правительства Мансура Хади и исламской партии «Аль-Ислах».
Все это усилило раскол внутри коалиции, где ОАЭ уже давно проводит сепаратную политику, направленную на раскол Йемена на Северный и Южный, а также аннексию острова Сокотра.
Саудовская Аравия пытается предотвратить реализацию этого сценария, поэтому летом она пошла на уступки ОАЭ, согласившись допустить в новое правительство Йемена представителей южных сепаратистов из STC, которых финансирует ОАЭ. Заключенное в начале августа 2020-го года Эр-Риядское соглашение подразумевало отказ от боевых действий между южными сепаратистами и STC, передачу большей части Адена под контроль STC и раздел министерских портфелей. Но к 10 сентября новое правительство так и не было сформировано, а боевые действия между южными сепаратистами и хадистами возобновились в начале сентября.
Одновременно с этим, поступает все больше сообщений о том, что в рамках своей сепаратной политики, ОАЭ совместно с Израилем подготавливает военную инфраструктуру для создания полноценной разведывательной базы на острове Сокотра, откуда уже несколько месяцев последовательно выдавливаются лояльные Хади чиновники.
Этот процесс активизировался в мае 2020-го года после мятежа 1-й бригады морской пехоты, которая взяла под контроль большую часть острова, включая основной аэродром и административный центр. После восстановления отношений Израиля и ОАЭ этот процесс пошел еще более активно. Решение о более тесном сотрудничестве уже принято, поэтому Израиль готов предоставить технологическую помощь в обмен на финансирование этого проекта ОАЭ, которые в дальнейшем рассчитывают на то, что Тель-Авив поддержит претензии Абу-Даби на Сокотру.
В результате этих действий, кризис внутри Саудовской коалиции в Йемене обостряется, дополняя и усугубляя кризис на фронте в Марибе, где хуситы ведут масштабное наступление с целью овладения столицей провинции. Одновременно с этим распространяется информация, что часть атак на Саудовскую Аравию, которые предпринимали хуситы, финансировал не Иран, а Катар. Согласно публикациям в западной и арабской прессе, Катар якобы вложил до 500 000 000 долларов в атаки дронов и ракет на территорию Саудовской Аравии. Все это дополняет ливийскую ситуацию, где ОАЭ и Саудовская Аравия поддерживают Халифу Хафтара, а Катар — так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии и Турцию.
В результате, к осени 2020-го года внешняя политика Саудовской Аравии находится в крайне затруднительном положении:
продолжает гибридная война с Ираном, которая идет по всему региону, высасывая из Королевства огромные ресурсы.
война в Йемене фактически проиграна — перспективы военной победы над хуситами фактически отсутствуют.
конфликт с ОАЭ из-за политики в Йемене усугубляется, при этом договор ОАЭ с Израилем поставил Эр-Рияд в неудобное положение.
усугубляется конфликт с Катаром, который, предположительно, поддерживает хуситов в Йемене и финансирует действия ПНС Ливии, сталкивающееся с интересами тех сил, которые Саудовская Аравия поддерживает в Ливии.
из-за конфликта в Ливии усугубляются отношения с Турцией, с интересами которой Саудовская Аравия сталкивается в Ливии и в Сирии (где турки перехватили контроль над существенной частью группировок, ранее ориентированных на Саудовскую Аравию). Также Турция фактически выступает в роли защитника Катара. Более того, Турция продолжает напоминать, что дело об убийстве Джамаля Хашогги должного разрешения не получило, намекая на причастность наследного принца к убийству саудовского диссидента.
Все это является результатом той политики, которую проводил Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в последние 5 лет. Разумеется, Саудовская Аравия поддерживает хорошие отношения с США и неплохие закулисные отношения с Израилем, но в текущих условиях нормализация отношений с Тель-Авивом и отказ от поддержки Палестины для Эр-Рияда невозможен.
Технически, Эр-Рияд может пойти по пути ОАЭ и нормализовать отношения при посредничестве Трампа (который получит свою внутриполитическую выгоду), пообещавшего новые дипломатические успехи в Персидском заливе. Но в текущих реалиях это будет означать полную утрату позиций в Палестине и Ливане, взрыв недовольства среди хадистов в Йемене и общее снижение авторитета Саудовской Аравии в арабском мире, который и без того подмочен провальной войной в Йемене, неудачами в гибридной войне с Ираном и мелочами вроде убийства Хашогги.
В Эр-Рияде понимают, что главную выгоду в регионе получит даже не Израиль, а Турция и Иран, которые фактически избавятся от конкурента в борьбе за лидерство в исламском мире и роль главного защитника палестинцев. Кроме этого, такой ход будет означать, что Саудовская Аравия окончательно пристала к блоку США и Израиля, причем это будет очевидно даже для рядовых мусульман, что может вызвать среднесрочные отложенные проблемы уже в самой Саудовской Аравии, как с точки зрения недовольства населения, так и с точки зрения недовольства части королевской семьи.
Поэтому на фоне бравурных фанфар из Вашингтона, Саудовская Аравия с каменным выражением лица зачитывает мантру о поддержке палестинцев, требуя восстановить границы в рамках 1967 года. Этим Эр-Рияд пытается сохранить себе пространство для маневров, в том числе на случай возможной победы демократов на выборах в США, которые менее восторженно относятся к идее поддержки Израиля на Ближнем Востоке, но с куда большим интересом рассматривающие идеи наказания Саудовской Аравии за убийство Хашогги и гипотетическую причастность Королевства к терактам 11 сентября 2001 года.
Разумеется, имея за спиной поддержку США, Израиль легко переживет этот демарш, тем более, что кулуарные контакты по линии спецслужб и неформальной дипломатии будут продолжаться. Кроме того, сотрудничая с ОАЭ, в том числе и в Йемене, Израиль не так уж сильно заинтересован добиваться сотрудничества с Саудовской Аравией любой ценой, ибо своих целей в Йеменской войне Тель-Авив может добиться и на территориях, контролируемых боевиками STC.
Израиль вряд ли может рассчитывать на выкорчевывание иранского влияния в Йемене, но сценарий с расколом Йемена может быть вполне удобен, чтобы не допустить перехода всего Йемена под контроль местного аналога «Хезболлы». В этом отношении анти-иранский подход может дополняться предложениями Ирану разделить сферы влияния в Йемене, которые сейчас исходят от STC в обход Саудовской Аравии.
Как не трудно догадаться, Эр-Рияд видит эту игру, но имеет не так много инструментов, чтобы ее подорвать. Помимо пустых антиизраильских демаршей, на запасном пути есть прямые переговоры с Ираном о деэскалации, тем более, что часть иранских элит во главе с Махмудом Ахмадинежадом уже официально предложили завершить войну в Йемене дипломатическим путем, который предусматривает и частичную нормализацию отношений между Эр-Риядом и Тегераном. Но пока что инерция гибридной войны откладывает реализацию этого сценария.
Поэтому на фоне развития сотрудничества ОАЭ с Израилем и трудностей в Йемене, Саудовская Аравия пытается играть в одного из лидеров арабского мира, который борется за палестинцев и противостоит иранскому влиянию. На практике, лидерство Саудовской Аравии уже давно подвержено эрозии, в отношении палестинцев это скорее поза, а не реальная политика, а конфликт с Ираном висит пудовыми гирями на экономике страны. Но никто и не говорил, что выйти из этого тупика, в который Саудовскую Аравию завел Мохаммед бин Салман, будет легко.
Специально для ФАН
https://riafan.ru/1310330-zachem-saudovskoi-aravii-podderzhivat-palestinu-v-borbe-s-izrailem – полностью с фотографиями и картами по ссылке
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Мощный взрыв на складе боеприпасов страны, поддерживающей боевиков в Сирии (ВИДЕО)
Сильный взрыв прогремел в ночь на пятницу в иорданском городе Эз-Зарка, расположенном в 20 километрах от Аммана. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
В результате взрыва погибли два человека, еще трое — получили ранения.
По данным телеканала, взрыв прогремел на складе боеприпасов, после чего возник пожар. Военные оцепили район. Причиной взрыва, как предполагает СМИ, могла стать высокая температура или короткое замыкание.
Напомним, Иорданию не раз уличали в поддержке боевиков-исламистов, воюющих в Сирии.
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