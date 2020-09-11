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Путин и Лавров извинились за Захарову

00:30. 11 сентября 2020 189 просмотров 3 коммент. Опубликовал:


По следам недавнего скандала с "протокольной фотографией" https://colonelcassad.livejournal.com/6149621.html.
Президент Сербии Вучич заявил, что за эту историю ему принесли извинения на самом высоком уровне.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что президент России Владимир Путин и глава МИДа Сергей Лавров извинились перед ним за пост официального представителя министерства Марии Захаровой, которым она прокомментировала визит сербской делегации в Белый дом. Об этом Вучич рассказал телеканалу RTS.
«Путин, как и министр иностранных дел России Сергей Лавров, никогда ни за что передо мной не извинялся. А из-за этого это сделали оба. При том, что я сам даже не упомянул об этом (об инциденте с постом Захаровой. — РБК)», — сказал Вучич.
Об этом президент Сербии сообщил после телефонного разговора с Путиным. Он отметил, что инцидент с постом Захаровой для него несущественный, поскольку в Сербии есть депутаты, которые «несут чушь» о России и при этом не извиняются. Реакция же российских властей, по словам Вучича, показала, насколько страна уважает Сербию и его лично.

https://www.rbc.ru/politics/10/09/2020/5f5a7c2a9a7947a647f52c36?from=from_main_2 (в Кремле также подтвердили, что извинения были принесены)

Лишнее напоминание о том, что гос.чиновникам стоит помнить, что грань между личным мнением и государственной позицией, весьма тонка.
Ну а искомая фотография "на ковре у Трампа" все равно останется предметом для шуток и мемов, и не только у нас в стране.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6160673.html

Метки: вучич, захарова, мид рф, Сербия, США, Трамп

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 12434 10180
    марина 11 сентября 2020 в 11:22

    Расскажите сказку ,как в серьезной компании человек, вызвавший обиду у лидера другого государства ,остается на рабочем месте.Ха ,он в течении часа уйдет со своего места ,а здесь сделано вероятно ,что нужно и хотели,но вульгарно.

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    • 5222 3490
      малышмарина 11 сентября 2020 в 11:56

      Сказку как дед нас-рал в коляску. Усаживайся поудобнее слушай.
      Как жиды не будут укладывать под камеру изнасилованную Югославию, Ерусалим израильским не станет.
      Вот и сказки конец, а кто слушал
      Все. Степа пришел. Вахту сдал, вахту принял.
      Е*ите ему мозги какой он странный.

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    • 32913 28595
      Вячеславмарина 11 сентября 2020 в 12:13

      А сама она что же не извиняется? Вот погоди… Её ещё и повысят в должности…

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