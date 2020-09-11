Платный проезд, Недоступные лекарства, Бойкот прививкам // Галопом по Европам #294
23:16. 11 сентября 2020 43 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- Росстат снова заподозрили в подтасовках;
- МВФ отказал Беларуси в экстренной помощи;
- Путин и Лавров извинились перед сербским президентом Вучичем за пост Захаровой;
- В России плюс 5504 новых заболевших, это уровень конца июля;
- Минтранс предложил сделать бесплатным проезд в общественном транспорте – лет через 15;
- Минздрав вводит ограничения для льготников-получателей дорогих лекарств;
- Российские операторы связи наперегонки закупают китайское оборудование для 5G;
- В США предъявлены обвинения россиянину Лифшицу;
- Помпео отправился в Катар, где на выходных пройдут переговоры между афганскими властями и Талибами;
- Помпео обратился к азиатским компаниям – их он призвал пересмотреть свои бизнес-отношения с Китаем;
- Дели и Пекин договорились отвести войска от спорной территории в Гималаях;
- В Колумбии массовые протесты против полицейского произвола;
- В Манчестере выходят на забастовку водители международной автобусной компании Go Ahead;
- В Кривом Роге продолжается забастовка шахтеров – под землей остаются 260 человек.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- Росстат снова заподозрили в подтасовках;
- МВФ отказал Беларуси в экстренной помощи;
- Путин и Лавров извинились перед сербским президентом Вучичем за пост Захаровой;
- В России плюс 5504 новых заболевших, это уровень конца июля;
- Минтранс предложил сделать бесплатным проезд в общественном транспорте – лет через 15;
- Минздрав вводит ограничения для льготников-получателей дорогих лекарств;
- Российские операторы связи наперегонки закупают китайское оборудование для 5G;
- В США предъявлены обвинения россиянину Лифшицу;
- Помпео отправился в Катар, где на выходных пройдут переговоры между афганскими властями и Талибами;
- Помпео обратился к азиатским компаниям – их он призвал пересмотреть свои бизнес-отношения с Китаем;
- Дели и Пекин договорились отвести войска от спорной территории в Гималаях;
- В Колумбии массовые протесты против полицейского произвола;
- В Манчестере выходят на забастовку водители международной автобусной компании Go Ahead;
- В Кривом Роге продолжается забастовка шахтеров – под землей остаются 260 человек.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам