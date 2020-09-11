В этом выпуске:- Росстат снова заподозрили в подтасовках;- МВФ отказал Беларуси в экстренной помощи;- Путин и Лавров извинились перед сербским президентом Вучичем за пост Захаровой;- В России плюс 5504 новых заболевших, это уровень конца июля;- Минтранс предложил сделать бесплатным проезд в общественном транспорте – лет через 15;- Минздрав вводит ограничения для льготников-получателей дорогих лекарств;- Российские операторы связи наперегонки закупают китайское оборудование для 5G;- В США предъявлены обвинения россиянину Лифшицу;- Помпео отправился в Катар, где на выходных пройдут переговоры между афганскими властями и Талибами;- Помпео обратился к азиатским компаниям – их он призвал пересмотреть свои бизнес-отношения с Китаем;- Дели и Пекин договорились отвести войска от спорной территории в Гималаях;- В Колумбии массовые протесты против полицейского произвола;- В Манчестере выходят на забастовку водители международной автобусной компании Go Ahead;- В Кривом Роге продолжается забастовка шахтеров – под землей остаются 260 человек._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vQT87gQxEHk