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Платный проезд, Недоступные лекарства, Бойкот прививкам // Галопом по Европам #294

23:16. 11 сентября 2020 43 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Росстат снова заподозрили в подтасовках;
- МВФ отказал Беларуси в экстренной помощи;
- Путин и Лавров извинились перед сербским президентом Вучичем за пост Захаровой;
- В России плюс 5504 новых заболевших, это уровень конца июля;
- Минтранс предложил сделать бесплатным проезд в общественном транспорте – лет через 15;
- Минздрав вводит ограничения для льготников-получателей дорогих лекарств;
- Российские операторы связи наперегонки закупают китайское оборудование для 5G;
- В США предъявлены обвинения россиянину Лифшицу;
- Помпео отправился в Катар, где на выходных пройдут переговоры между афганскими властями и Талибами;
- Помпео обратился к азиатским компаниям – их он призвал пересмотреть свои бизнес-отношения с Китаем;
- Дели и Пекин договорились отвести войска от спорной территории в Гималаях;
- В Колумбии массовые протесты против полицейского произвола;
- В Манчестере выходят на забастовку водители международной автобусной компании Go Ahead;
- В Кривом Роге продолжается забастовка шахтеров – под землей остаются 260 человек.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vQT87gQxEHk

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