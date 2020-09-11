Союз потребителей России предложил ввести новые ценники во всех магазинах: на них будет указываться не только стоимость упаковки товара, но и единицы веса или объема, например 1 кг или 1 л.

Инициативу организация направила в Минпромторг 3 сентября, с документом ознакомились «Известия». Такое обязательство предлагается включить в проект правил розничной торговли, разработанный ведомством.

Это не позволит производителям хитрить с упаковкой — например, в бутылку объемом 1 л наливать 950 мл молока, а в емкость для десятка яиц класть всего девять.

Двойная цена

Указание стоимости за упаковку товара и одновременно за единицу веса (или объема) соответствует европейской практике, отмечают в Союзе потребителей России (СПРФ). Например, в случае с молоком указывается как цена пол-литровой бутылки, стоящей на прилавке, так и стоимость 1 л — для понимания. Организация предложила Минпромторгу сделать такие двойные ценники обязательными.



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Пункт о двойных ценниках предлагается добавить в проект новых правил розничной торговли: министерство уже сформировало документ, он проходит общественные слушания. Сейчас ритейлеры могут сами выбрать, указывать им стоимость единицы товара или единицы веса.

В письме Союза потребителей в Минпромторг сказано, что двойной ценник поможет потребителям сравнивать стоимость продуктов, напитков, бытовой химии, парфюмерии, косметики и других товаров, конкурирующих между собой.

Сейчас это далеко не всегда возможно. Упаковки имеют разный вес или объем, и не всегда просто сориентироваться, что на самом деле дешевле.

Также новая мера лишит производителей стимула постепенно уменьшать вес или объем упаковок, не снижая при этом цену, уверен президент Союза потребителей России Петр Шелищ. Широко известны случаи, когда, например, девять яиц фасуют в стандартную коробку для десятка, а в бутылку объемом 1 л наливают 950 мл молока. Покупатели стали называть такие упаковки «хитрыми».

— Стоимость товара на полке нередко сохраняется за счет уменьшения его количества в упаковке, а новый ценник помог бы потребителю сразу увидеть попытку ввести его в заблуждение, — сказал «Известиям» Петр Шелищ. — Плюс это удержало бы производителей и продавцов от подобной формы повышения цен.



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В России уже есть ритейлеры, которые используют прейскурант с двумя ценами, уточнили в Союзе потребителей. Например, «Ашан» оформляет ценники таким образом более восьми лет, сказали в пресс-службе компании. Представитель ритейлера пояснил, что так клиенту проще ориентироваться и выбирать наиболее подходящий по цене продукт.

В X5 retail group, Metro cash&carry, «Окей», «Ленте» на запросы «Известий» на момент публикации не ответили.

При детальном рассмотрении

Как пояснил «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, сейчас проект правил предусматривает, что продавец обязан указать на ценнике стоимость товара по весу или за единицу товара. Министерство считает нецелесообразным более детальный подход, отметил он. Если такая информация действительно востребована потребителями, ритейлеры в итоге сами сделают такие ценники.

— Инициатива может привести к перегруженности ценников излишней информацией, — сказал Виктор Евтухов. — Есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места.

Межведомственное согласование проекта правил розничной торговли еще не завершилось. Петр Шелищ уточнил, что предложение также будет представлено деловому сообществу в рамках обсуждения документа.



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Пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Николай Власенко напомнил «Известиям», что крупные торговые сети в основном для товаров в индивидуальной упаковке указывают стоимость за единицу. А для продукции на развес (например, овощей) — цену за 1 кг.

В пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) «Известиям» сказали, что в Сети есть немало сервисов по сравнению цен, некоторые онлайн-магазины также используют двойные ценники.

— На наш взгляд, нужно сохранить возможность самостоятельно решать, каким способом доводить информацию о стоимости продукции до покупателя, в том числе используя больший объем информации как свое конкурентное преимущество, — считает представитель ассоциации.

В пресс-службе Минэкономразвития на момент публикации на запрос «Известий» не ответили.

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Евгения Перцева