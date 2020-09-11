Ни одного неудобного лозунга! Как контролируют протестную повестку в Хабаровске, Белоруссии, везде.
Почему разумные и очень удобные граждане, толпами ходящие по улицам, не выдвигают ни одного социально важного лозунга? Неужели им так хорошо живётся что ничего, кроме чиновника в руководящем кресле поменять не хочется? О том, совпадение ли это, или же продуманная игра заинтересованных групп размышляет Реми Майснер.
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наконец-то что-то из реальности .Власть любая одинаково враг народа.Что толку ,что уберут или прижмут АГЛ ,ну разве, что чувство патриотизма чуть- чуть получит кайф,что не достались Гейропе и наших детей не будут обучать сразу толерантности ,т.е. лишать пола,а в школах Родины постепенно ювеналить по уже принятым законам.Ну почему народ такой тупой из одних потных ,вороватых ручек попадает в чистенькие дерь…мо..кратические.Наши чувства и сознание и недовольства контролируются потому что.И самая реальная позиция у разумных-”да пошли вы все ,жрите ,подавитесь ,а я потиху детей воспитаю”.Прав он ,Украина по интервью Богдана (возглавлял АП ЗЕ)откидывает копыта.
” Но ситуацию он расписал абсолютно критическую и дал понять, что она нерешаемая – можно только смягчить всё то, что происходит сейчас. Цифры, которые он показал в эфире – яркое тому подтверждение. Дефицит бюджета в 2019-м году – 78 млрд. В 2020-м – 94,3 млрд. Текущее состояние – дефицит в 298,4 млрд гривен. Вы уже представили себе диаграмму с таким стремительным падением? Вы понимаете, что скоро произойдет? Понимаете, что это уже невозможно остановить, невозможно уже никак повлиять на эту ситуацию? Богдан понимает и просит Зеленского в завершение этого провального политического представления сделать хоть что-то, благодаря чему он сможет уйти хотя бы с одной, но маленькой победой – это может быть, например, федерализация страны”
П.С. что в РБ реально с экономикой ,хрен знает ,но то ,что Сечин получив дивиденды на НПЗ решит построить садик или больницу в РБ-бред.Почему народу суют все время в лидеры либо кагтавого либо тетку безголовую.А потому что не дорос до понимания Системы.
Когда детей еще в школе лишают толерантности и у них появляется кайф от чувства патриотизма,
уже тогда дети должны делать выборы и получать диведенды.
Скажу Вам, что народ (народы) и выбирают себе власть, создавая государство для того чтобы оно , государство (власть), заботилось о нём (них). Параллельно создаётся и действенный контроль. Это – в идеале. На сегодня мы наблюдаем описанную Вами картину противопоставления ,с отсутствием контроля и действа типа “накуй с пляжа”. ну, и доминанту сионофининтерна никто не отменял , плюс лживое информполе для стада, созданное ими же.
Жора, не буду попусту цитировать первые три Ваших предложения, ответьте только, где и когда такое было (кроме Ваших почтенных фантазий).
А у Вас зрение “+” или “-” ? Если “+” , то посмотрите третье ещё раз.
Ты почитатель Кампанеллы Жора?Какой контроль действенный возможен при взятии власти ?Власть берут для чего?и главное Кто?Поэтому всё является ложью и особенно лгут Серые ,потому что один человек (даже очень сильный )-это винтик в Системе власти ,а Систему(отдельные элементы с единой целью) можно поменять только сверху и то чуть-чуть.
У нас с Вами комменты о разном. Я ведь единомышленник с Вячеславом, и читатель доброй фантастики.)
Жора ,а ведь Избиратель от непонимания выхода из сложившегося положения с АГЛ ,надеется на Путина ,хоть и не всё в его королевстве хорошо ,да и веры ему нет абсолютной ,но куда то же нужно прибегать ,не на чужбину же ,где видимость богатства такая же,как видимость покоя и чистоты на улицах Минска у приезжающих из РФ.
Ведя диалог с нами , он пытается нащупать пошаговый путь, в соответствии со своими “декларируемыми” представлениями видения ситуёвины в Беларуси. Но уже сценарии написаны (с разных сторон) и они реализуются. Поэтому он будет плыть в струе событий, боясь не успеть приткнуться к какому нибудь берегу , где ожидаются “победители”, ничего не потерять( а так не бывает) , и чего-то приобрести (из обещанных вкусняшек). А в итоге, потеряет.
Увы,деньги делают деньги ,а кто их зарабатывает просто ,те теряют всегда ,закон сохранения массы.
Я думаю, что понимания выхода нет ни у Вас, ни у Жоры.Путину можно предъявить только то, что действует очень медленно.Россия развивается хоть как то, вопреки всему окружению.Без союзников.
Для Беларуси я вижу выход. Признать Крым и Донбасс. Всё. Дальше – изменения Конституции, с возможностью интеграции в Россию руских. А в России отодвинуть жидов от власти.
Обоим -Путину и АГЛ -это не нужно ,потому ,как дороговато .Переделят активы ,даже в единой валюте сомневаюсь ,хотя возможно в целях развития экономики,а вот 8млн рабочих рук сделают свободными рабами ,но в вышиванках,белорусским жутким колхозным языком ,флагом и что там еще для видимости самостийности нужно.
Как вариант. Жирик вчера кричал про губернии – Витебскую, Гродненскую и т.д.)
А Мезенцев вчера подарил АГЛ карту 1866 года по-моему ,где все эти области в составе РИ.И какие-то сто раз поиспользованные ВКЛ и еще кучка стран о чем-то мечтают гады.
То что Крым, Донбасс и Осетию с Абхазией нужно было признавать сразу, я говорил давно, как об одной из ошибок АГЛ.А вот дальше, непонятно:кто и какие изменения предложит, и кто их будет утверждать?Если АГЛ, с его методами работы с голосами избирателей, то ну его нах.Интеграция – да безоговорочно, а если бы 20 лет назад, вообще бы сказка.Но вот последнее предложение Вашего поста…КАК????