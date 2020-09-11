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«Наши дети знают Власова, но уже не знают Карбышева». Доцент МПГУ В.Л.Шаповалов. Парк Память народа

18:01. 11 сентября 2020 33 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

#МПГУ #Шаповалов #ЭкспертыМПГУ

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yOz_y4MA-CA

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